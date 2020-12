"Es por vosotros", 'Las Guerreras' quieren dedicar este Europeo a los héroes de la Covid-19

España afronta desde este jueves un nuevo reto dentro del mundo del balonmano. Este deporte que tantos éxitos está dando recientemente al país tiene una cita en Dinamarca con el Europeo femenino, donde 'Las Guerreras' quieren poner su granito a la leyenda que están creando las últimas generaciones. Después de la plata en el Mundial de 2019, el conjunto liderado por Carlos Viver y capitaneado por la incombustible Carmen Martín van a por todas a este nuevo campeonato.

La Real Federación Española de Balonmano siempre elabora un 'spot' para incentivar a los aficionados y, en esta ocasión, tiene un mensaje especial. "Es por vosotros", así se titula esta producción que tiene como objetivo transmitir un mensaje de apoyo y esperanza a todas aquellas personas anónimas que siguen luchando por salir adelante tras la pandemia de coronavirus. Es un momento trascendental en la historia y 'Las Guerreras' quieren, a través de su éxito, poner su hombro en esta batalla.

"Sabemos que esta pandemia va a estar con nosotros durante mucho tiempo, que el camino va a ser complicado, y que solo con nuestro esfuerzo y constancia seremos capaces de afrontar el futuro con determinación. Por ello, 'Las Guerreras' quieren dar un mensaje de apoyo y concienciación, transmitiendo los valores en los que se basan como equipo para aspirar al éxito. Un esfuerzo que sin el favor de la gente no sería posible, y por ello quieren ser testigos de la realidad y mostrar su gratitud a la sociedad", explica el comunicado con el que se presentó este 'spot'.

¡Os presentamos el Spot 2020 de las #Guerreras para el @EHFEURO!



️ ️ "𝙀𝙨 𝙥𝙤𝙧 𝙑𝙤𝙨𝙤𝙩𝙧𝙤𝙨" es un reconocimiento, a todos nosotros, por el esfuerzo que estamos realizando durante la pandemia



#⃣ #SheLovesHandball #SheLovesYou pic.twitter.com/8dBjC9i6YS — RFEBalonmano (@RFEBalonmano) December 1, 2020

Las jugadoras que representan a España en esta selección lanzan durante el vídeo mensajes profundos y directos para incentivar a sus compatriotas para que sigan luchando, no se rindan y tengan la moral bien alta para llevar a cabo sus proyectos y no cesar en el intento de salir adelante lo mejor posible. No se trata más que de transmitir esos mismos valores que están instalados en la selección para que todos y cada uno de los españoles los hagan suyos también.

Por Juan de Dios

No solo los resultados que se consigan en esta cita irán dedicados a todas esas personas que lo han dejado todo durante la pandemia, también hay un elemento importantísimo para la historia del balonmano nacional al que recordar. Juan de Dios Román nos dejó la semana pasada después de sufrir un derrame cerebral irreversible. 'Las Guerreras' creen que no habrá mejor homenaje hacia su figura que hacer un gran campeonato y, si se permiten soñar, conseguir el tan ansiado oro.

Todo el mundo del balonmano español le ha brindado, a su manera, un especial recuerdo. Ahora le toca a la selección femenina salir al 40x20 para poner en liza todas esas enseñanzas que Juan de Dios dejó y que hicieron a este país una referencia de este deporte en el mundo.

[Más información: España se queda sin Mundial: cae ante Holanda con un penalti injusto en el último segundo]