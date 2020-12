Sergi Roberto, positivo por Covid-19 en el Barça

Primer positivo del FC Barcelona durante esta temporada. El club ha detectado el contagio de Sergi Roberto, que estaba de baja por lesión, por lo que tendrá que enfrentarse a un aislamiento especial. El lateral derecho sufrió una rotura en el recto femoral del muslo derecho en los últimos minutos del partido frente al Atlético de Madrid. El club había anunciado que el futbolista azulgrana estaría alrededor de dos meses fuera de los terrenos de juego.

El club sufrió los contagios de Samuel Umtiti, Jean-Claire Todibo o Miralem Pjanic antes de comenzar el año futbolístico, pero no había tenido hasta ahora ninguna baja de este tipo. Sí había sucedido en su sección de baloncesto, donde incluso tuvieron que aplazar algunos partidos después de que Sarunas Jasikevicius y miembros de su cuerpo técnico pasaran el coronavirus. Aunque el jugador estaba fuera del equipo, ha ido a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para su tratamiento. Por ello, la entidad ha iniciado los protocolos.

Por el momento, Sergi Roberto está siendo bien suplido por el joven Sergiño Dest. El fichaje 'estrella' del conjunto azulgrana en esta temporada está rindiendo a un gran nivel en los últimos dos partidos y tendrá todo este tiempo con la baja del de Reus para todavía una larga temporada. El estadounidense, a sus 19 años, quiere demostrar que el reto del FC Barcelona no se le queda corto y que tiene nivel para jugar en el equipo culé.

Los jugadores que están en Budapest no se han visto afectados por este positivo, ya que pasaron un test PCR antes del viaje, de hecho en la misma serie de pruebas a las que se sometió Sergi Roberto. El club, a pesar de estén lesionados y se estén entrenando apartados del resto de futbolistas. De esta forma tienen controlada la situación. El club, a su vez, informó a las autoridades médicas pertinentes para tener constancia del positivo.

Sin fichar

Para Koeman las bajas que sufre el equipo en defensa son más bien fruto de la "mala suerte" que de una mala planificación, aunque también admitió que "la situación económica" del club "ha influido" para no haber reforzado la zaga el pasado verano. "Si no hay dinero para fichar, hay que dar oportunidades a los jugadores del fútbol base, porque son el futuro. Así hemos trabajado siempre en Holanda, y es lo que hemos hecho aquí con Araujo y últimamente con Mingueza", argumentó.

En la lista para enfrentarse al Ferencvaros ha entrado Clement Lenglet, pese al leve esguince de tobillo que sufrió ante Osasuna, pero no el uruguayo Ronald Araujo, que los últimos días ya ha empezado a trabajar con el grupo pero todavía no tiene el alta médica de la lesión en el bíceps femoral que sufrió hace más de un mes. Koeman adelantó que Araujo "está cerca de volver", pero que prefiere no convocarlo hasta que el jugador se sienta "al cien por cien" para poder participar.

