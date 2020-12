Koeman admite que el Barcelona no tiene dinero para fichar

Ronald Koeman ha comparecido ante los medios en la rueda de prensa previa al partido de Champions League frente al Ferencvaros. Los azulgranas viajan a Budapest para enfrentarse a la cenicienta de su grupo sin Leo Messi, que se quedará en Barcelona descansando. Tampoco viajan Ter Stegen y Philippe Coutinho, pero sí Lenglet después de que se confirmara que sus problemas físicos no eran tan graves. Pero lo más destacado de su comparecencia es que ha confirmado que no tienen dinero para fichar.

"Si no tienes dinero para hacer fichajes, debes dar oportunidades a la gente de la cantera. Así hemos trabajado siempre en Holanda y hemos sacado buenos jugadores", explicaba el técnico azulgrana. La realidad es que en diferentes ruedas de prensa ha insinuado las posibles llegadas de Eric García y Memphis Depay en el mercado invernal. También había asumido que la situación era complicada, pero nunca había salido de su boca esa frase que refleja el momento institucional por el que pasan los culés.

Precisamente, sobre la llegada del holandés después de las últimas actuaciones de Martin Braithwaite, Koeman no ha querido decir demasiado. "No es el momento de hablar de eso y sería una falta de respeto hablar de ellos cuando están trabajando y entrenando. El momento será enero", respondía el técnico neerlandés aplazando esas preguntas al mes de enero, cuando el club estará inmerso en mitad de un proceso electoral que concluirá el 24 de enero.

Mientras tanto, Koeman muestra una confianza ciega por la cantera. "No me sorprende el rendimiento de los jugadores del filial porque los vemos entrenar y tienen muy buenos jugadores a su lado, aunque no sea lo mismo entrenar que jugar. Así que hay que confiar en ellos y darle oportunidades cuando haga falta", esgrimía el que fuera héroe de la primera Champions de la historia del Barça y ahora es el entrenador principal.

Halagado por Laporta

Este lunes el candidato a la presidencia explicó que "merece respeto". Hoy Koeman le ha respondido: "Para mí no es novedad que hablen de mí los candidatos y no es una situación incómoda porque tengo un contrato de dos años. Veremos quién gana las elecciones. Es normal que se hable mucho de sus ruedas de prensa y de los candidatos porque es muy importante para el futuro del club. los técnicos hemos d etrabajar y sacar el mejor rendimeitno de la plantilla y nada más, veremos qué pasa en el futuro".

Es por lo que tampoco quiere hablar ahora mismo de fichajes. El neerlandés explica que, hasta que no haya un presidente, no se puede valorar las opciones que hay en el mercado, a pesar de esa situación económica. "No es el momento de hablar de fichajes, primero hay que hablar dentro, hay que saber quien será el presidnete, pueden influir muchas cosas. No es el momento de hablar de posiciones o de nombres", expresó Koeman.

