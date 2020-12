Quique Setién: "El Barcelona no me ha indemnizado ni me ha ofrecido nada"

Quique Setién ha demandado al Barcelona por incumplimento de contrato. La demanda fue interpuesta hace algo más de un mes y ahora el técnico cántabro ha querido explicarse ante el micrófono de El Partidazo de la Cadena COPE. "El Barça no me ha indemnizado, ni me ha ofrecido nada. Ni siquiera me han llamado para decirme que estoy cesado", ha asegurado el de Liencres.

Hay que recordar que Setién, al igual que el cuerpo técnico que le acompañó durante su aventura en la entidad azulgrana, fue destituido después del correctivo que les impuso el Bayern Múnich en Lisboa. 2-8 ganaron los alemanes, que a la postre se convertirían en los nuevos campeones de la Champions League, en una humillación calificada como hist´roica en todo el planeta.

El cántabro pide una indemización debido a que no está conforme con las cifras que el Barcelona pone sobre la mesa. Ello porque considera que no se ajusta a lo acordado en un primer momento. Su situación no se extrapola a la de su staff, ya que Eder Sarabia, Fran Soto y Jon Pascua sí que han alcanzado un acuerdo con el Barça.

Quique Setién, en el Estadio Da Luz, en la previa del encuentro ante el Bayern de Múnich EFE

Quique Setién ha continuado hablando sobre la situación del club catalán. "Es evidente que el club atraviesa un momento preocupante, algo que cuando llegas se percibe claramente y, la cual, afecta directamente al rendimiento deportivo", ha señalado el ex del Betis.

El cántabró ha señalado que cuando aterrizó en Can Barça, pensó de verdad que podía ayudar a revertir la situación. Setién se hizo con los mandos del vestuario culé después de la destitución de Valverde. "Siempre crees que desde dentro puedes ser capaz de ayudar a resolverlo, pero a nosotros, a pesar de poner todo de nuestro parte, nos ha resultado imposible", ha sentenaciado en El Partidazo.

Primer aviso

Fue el pasado mes de septiembre cuando Quique Setién, en esa ocasión acompañado por el que había sido su cuerpo técnico, emitió un comunicado oficial de forma conjunta para advertir de la situación en la que se encontraban. Sin contemplaciones ante el Barcelona.

"Tras un mes de absoluto silencio por parte de la directiva del FC Barcelona, y tras diversos requerimientos por nuestra parte, no es hasta el día de ayer (16 de septiembre) cuando recibimos al fin las primeras comunicaciones oficiales, mediante burofax. Dichas comunicaciones revelan la clara intención de la directiva de no cumplir con sus contratos laborales de fecha 14/01/2020", se leía en la nota.

Ahora, dos meses más tarde, Setién vuelve a salir a la palestra para denunciar que su situación no ha cambiado y que sigue sin recibir la indemnización que deben abonarle después de su despido el pasado mes de agosto. Quique Setién fue sustituido entonces por Ronald Koeman.

