Trincao: "Solo pienso en el Barcelona, me voy a quedar seguro"

Este miércoles es el turno para Barcelona y Sevilla, en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. Uno y otro tienen ya su pase a los octavos de final en el bolsillo, pero aún deben solventar los dos últimos compromisos de esta ronda. El Barça visita al Ferencvaros. En la previa del encuentro, Trincao y Koeman han atendido a los medios de comunicación.

El futbolista formará parte del once titular del conjunto azulgrana en Budapest. Messi es baja por decisión técnica: "Él quiere jugar siempre, pero siempre que tomo una decisión la hablo con los jugadores. No habrá más opciones de descanso, porque jugaremos cada tres días y tenemos la Supercopa". Sin el '10', es el turno de los teóricos suplentes, como es el caso de Trincao.

En rueda de prensa, el jugador portugués tiene muy claro que no va a desaprovechar la oportunidad y que quieren ganar, pese a que ya han hecho los deberes en la Champions a falta de dos jornadas para acabar la fase de grupos. Además, en este encuentro, Trincao quiere quitarse una 'espinita', la del gol: "Es un reto que quiero lograr. Todo va a salir bien y voy a hacer muchos goles con el Barça".

Ya clasificados

"Es un partido más y queremos ganar. Continuar lo que estamos haciendo y ganar los tres puntos".

Primer gol con el Barcelona

"Es un reto que quiero lograr. Intento hacer mi trabajo y ayudar al equipo sea con goles o asistencias. Con el tiempo, todo va a salir bien y voy a hacer muchos goles en el Barça".

¿Se plantea abandonar el Barça?

"No me planteo salir. Estoy contento. Es un sueño estar en el Barça y solo pienso en el Barça y me voy a quedar seguro".

Oleksandr Karavayev ante Francisco Trincao, en el Dinamo de Kiev - Barcelona de la Champions League Reuters

¿Falta mucho para ver al Trincao del Sporting de Braga?

"No, es una cuestión de tiempo. Yo trabajo, voy partido a partido. Y con confianza, lo haré".

¿Leo Messi o Cristiano Ronaldo?

"Es imposible de decir porque son los dos mejores jugadores del mundo. Son distintos y no te puedo decir uno".

¿Qué le ha sorprendido del Barça?

"La calidad de mis compañeros. Tenemos un gran equipo y solo puedo disfrutar de eso".

-¿Qué espera de esta temporada en el Barça?

"Yo quiero jugar todos los partidos, pero eso no es mi trabajo. Es el del míster. Yo tengo que hacer mi trabajo en el campo para jugar todos los partidos".

