Una compañía aérea rompe la silla del tenista Kike Siscar que tiene un valor de 12.000 euros

El tenista Kike Siscar ha tenido un desagradable y desafortunado incidente con una compañía aérea por el trato que ha recibido su silla de ruedas, la cual ha quedado prácticamente destrozada tal y como ha denunciado él mismo a través de sus redes sociales, donde ha recibido todo tipo de mensajes de apoyo y ánimo.

Por desgracia, se trata de un episodio que no es aislado para este tipo de deportistas que viajan acompañados de sus sillas de ruedas y que, como es lógico y normal, son básicas a la hora de desempeñar su práctica deportiva. No obstante, las aerolíneas no parecen poner el suficiente cuidado en algunas ocasiones y se terminan produciendo conflictos realmente desgraciados para estos deportistas.

Muchos jugadores de tenis facturan sus sillas de competición y al bajarse del avión, una vez finalizado el vuelo, se dan cuenta del estado real en el que llegan unos objetos que, como el propio Kike Siscar afirma, no son artículos de lujo por mucho dinero que cuesten, sino que son un elemento esencial en su vida, un medio que necesitan para desplazarse y competir.

Kike Siscar en el Open Ciudad de Albacete Twitter (@kike_siscar)

Varios tenistas han pedido a lo largo de los últimos años que se cree un protocolo internacional en el que la silla no sea considerada como un equipaje más. Muchas compañías aéreas ponen problemas a la hora de facturar este tipo de sillas dentro de sus cajas protectoras, algo que este tipo de deportistas no están dispuestos a tolerar más.

Kike Siscar acaba de ganar el Campeonato de España de dobles que se ha disputado en la Rafa Nadal Academy en Manacor. Tras la conclusión de la competición, realizó un viaje desde Palma de Mallorca hasta Alicante y al aterrizar ha podido comprobar el deplorable estado en el que ha llegado su silla de ruedas.

El enfado de Kike

Por ello, ante un perjuicio tan grave y que supone un enorme contratiempo en su carrera deportiva, Kike Siscar ha decidido denunciarlo a través de sus redes sociales con un contundente mensaje: "La silla es inservible y voy a tener que estar tres meses sin poder practicar mi deporte. Por favor, tengan cuidado. La silla son nuestras piernas".

2/2-@aena @AirEuropa una ️no es un objeto sin valor sino que es lo más importante para hacer nuestro deporte y verla así es mi peor noticia deportiva. Recibir una nueva silla son 3 meses,12000€ y la necesito urgente para poder seguir luchando por mis objetivos. ¿Que hacemos? pic.twitter.com/dq3oZ2V9US — Kike Siscar (@kike_siscar) December 19, 2020

El propio Kike acompañó sus publicaciones de un vídeo en el que mostraba como su silla de ruedas había quedado completamente destrozada e inservible, lo que supone un daño casi incalculable para un deportista de su talla que tiene luchar por objetivos deportivos que son su profesión.

Siscar se mostraba profundamente dolido y cabreado en sus mensajes: "No puede pasar que tengamos que ir con miedo cada vez que cogemos un avión. ¿Sabéis del daño que hacéis?", se quejaba a la compañía aérea en un vídeo en sus redes sociales en el que enseñaba los destrozos. "Una silla de ruedas es lo más importante para hacer nuestro deporte y verla así es mi peor noticia deportiva. Recibir una nueva son 3 meses y 12.000 euros. Y la necesito urgente para poder seguir luchando por mis objetivos. ¿Que hacemos?".

