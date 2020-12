El calvario de Roger Federer: la rodilla le deja sin Abierto de Australia y amenaza su temporada

Roger Federer cumplirá este próximo 2021 40 años. La lesión en la rodilla que sufrió en el Abierto de Australia de 2020 le ha atormentado durante todo el año, por eso decidió renunciar al regreso de la competición tras la pandemia, someterse a una artroscopia y apostarlo todo a la siguiente temporada. Pero este cara o cruz que hizo el suizo podría salir caro teniendo en cuenta los plazos de recuperación que tenía. Sus vitrinas tendrán complicado ver más crecimiento en número de títulos.

Todo se torció en el país oceánico el año pasado. Antes de que el coronavirus marcara el año, el suizo caería en las semifinales de Australia frente a Novak Djokovic en tres sets. Durante ese torneo fue sufriendo diversos problemas, sobre todo relacionados con el menisco de una de sus rodillas, además de otros musculares en una de sus ingles. En el mes de febrero anunciaba que pasaría por el quirófano y lo que en principio iban a ser cuatro semanas, se terminó convirtiendo en toda la temporada.

En junio anunció que la recuperación había tenido más complicaciones y que tendría que renunciar al resto de la temporada para centrarse completamente en esos trabajos para reforzar su rodilla. Finalmente, el 2020 pudo sacar adelante varios torneos y dos de los otros tres Grand Slam que faltaban por disputar, además de la Copa de Maestros. Todos ellos sin la comparecencia del tenista que lleva toda este siglo compitiendo al más alto de los niveles.

Rafael Nadal y Roger Federer REUTERS

En 2016, Federer se recuperó de una lesión similar. Dijo adiós a Roland Garros y a los Juegos Olímpicos de Río solo por "un simple movimiento" cuando iba a bañar a sus hijas. El siguiente Open de Australia era una incógnita cómo reaccionaría esa rodilla, pero lo que sacaría de esa recuperación es su mejor tenis. Ese verano terminaría fraguando un nuevo Wimbledon, convirtiendo la pesadilla de la lesión en un "cuento de hadas", tal y cómo explicó él mismo. Ese es el objetivo a partir de ahora.

Recuperación incompleta

Al revés que en esa ocasión, su recuperación se ha alargado más de lo esperado. El tenista confiaba en estar en octubre ya entrenando a un rendimiento bueno, pero ha llegado a diciembre con unas circunstancias difíciles. Así lo demostraba con sus declaraciones de este domingo en las que ponía en seria duda que llegue al Abierto de Australia de 2021, a pesar del aplazamiento del torneo a una fecha más alejada del mes de enero tradicional.

"Espero volver a las pistas en 2021, veremos. Pero si mi carrera terminara aquí, sería increíble hacerlo con este premio", explicaba el suizo tras conseguir una nueva condecoración en su país, la del Premio al Mejor Deportista Suizo de los últimos 70 años. Puntualizó su situación dejando una vía abierta para la cita en Oceanía. "Esperaba estar al cien por cien pero a día de hoy no lo estoy. Tengo curiosidad por saber si el torneo comenzará el 8 de febrero porque por supuesto que esto ayudaría", exponía un Federer que casi se resignaba a que no podrá llegar al Open.

Roger Federer, en las ATP Finals de 2019 Reuters

Sí que apuesta por el verano, con Wimbledon, Juegos Olímpicos y US Open como fechas marcadas en rojo, pero las sensaciones del suizo no son las mejores. "Llevo seis meses de continuo avance en el proceso de recuperación. Estoy trabajando mucho a nivel físico y quiero ver cómo van los próximos meses y qué tal se desarrolla el tenis. El gran foco se centra en el verano con Wimbledon, los Juegos Olímpicos, el US Open y, quizá, Roland Garros", explicaba tras la gala en los micrófonos de un medio local.

Cumplirá 40 años en mitad de esa tromba de eventos que describía y sabe que la recuperación de su cuerpo no es la misma que la de hace cuatro años. Uno de los mejores tenistas de todos los tiempos está detrás de esta noticia, un cuerpo privilegiado que le ha permitido llevar durante una larga trayectoria un rendimiento que quedará para los anales. Si alguien es capaz de llevar su cuerpo a un nuevo nivel, es él.

La huella

Federer quiere dejar su marca de Grand Slam lo más alta posible ante la competencia de Novak Djokovic y Rafa Nadal. Esta competencia histórica entre estos tres tenistas ha trascendido fronteras deportivas. Son muchos los que se fijan en lo que han conseguido estos hombres que hacen magia con la raqueta año tras año. Las nuevas generaciones no pueden despuntar por su culpa. La última década lleva su sello y Roger se resiste a dejar de aparecer en las quinielas.

Novak Djokovic y Roger Federer, en la final de Wimbledon 2019. Reuters

Sus 20 Grand Slam han quedado igualados en este 2020 por el español y todo hace pensar que pronto caerá el récord del lado del de Manacor. Además, el serbio viene apretando muy fuerte por detrás con 17 entorchados. Por suerte, unas semanas más para poder seguir ultimando ese regreso a las pistas. La cuestión está en que, si no está al cien por cien, va a renunciar a la cita con la intención de poder estar en verano al nivel que él espera.

El suizo tratará de forzar sobre todo para esa cita olímpica que será la última de su carrera y que podría ser un broche elegante de la trayectoria de uno de los tenistas con más clase de la historia. Federer quiere aprovechar el aplazamiento de los Juegos de Tokio para tener un último baile particular en Japón. Aún así, todo el mundo sabe que su torneo fetiche es Wimbledon y buscar un último título en el All England Lawn Tennis and Croquet Club sería aún más romántico.

Desde el 28 de junio al 8 de agosto, el calendario de Federer está subrayado por completo. Ese es el objetivo real del tenista suizo para la que ya podría ser su última temporada como profesional. El deseo de todo el mundo de este deporte, y del resto, es que estos últimos raquetazos suenen en las gradas, a poder ser con público. Un tenista de época tiene que tener un final a la altura. La rodilla está poniendo muchas trabas, pero Roger Federer no es tan fácil de vencer.

[Más información - El 'Big Three' y un debate histórico: el tenis mundial se rompe tras la polémica entre Nadal y Djokovic]