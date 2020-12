Federer deja en el aire su regreso en Australia

Roger Federer afirmó este domingo que a día de hoy no está recuperado al cien por cien y que su participación en el Abierto de Australia es una carrera contra el tiempo. "Espero volver a las pistas en 2021, veremos. Pero si mi carrera terminara aquí, sería increíble hacerlo con este premio", explicaba el suizo al recibir el Premio al Mejor Deportista Suizo de los últimos 70 años. Unas declaraciones que han sido un auténtico terremoto en el mundo del tenis por su trascendencia.

La recuperación de su lesión no está yendo como él quería. "Esperaba que estaría al cien por cien pero a día de hoy no lo estoy. Tengo curiosidad por saber si el torneo comenzará el 8 de febrero porque por supuesto que esto ayudaría", siguió el tenista suizo. Las noticias que llegan sobre el aplazamiento de la cita que no se disputará en su fecha habitual han sido un respiro para Federer, pero, aún así, parece complicado que pueda completar ese regreso.

El jugador de Basilea, que cumplirá 40 años en agosto, pasó por el quirófano a mediados de este año para tratarse una lesión de rodilla que sufrió en su camino hasta las semifinales de la edición pasada en el Grand Slam australiano. Con la llegada de la pandemia, Federer decidió renunciar a esta temporada que se iba a disputar a medias por las múltiples cancelaciones y centrarse en estar al cien por cien en 2021. Pero el plan no está siguiendo los plazos establecidos.

Es por lo que Federer enfoca su objetivo al próximo verano. "La verdad es que no he sufrido ningún contratiempo desde que me operé por segunda vez. Llevo seis meses de continuo avance en el proceso de recuperación. Estoy trabajando mucho a nivel físico y quiero ver cómo van los próximos meses y qué tal se desarrolla el tenis. El gran foco se centra en el verano con Wimbledon, los Juegos Olímpcios, el US Open y, quizá, Roland Garros", expresó en unas declaraciones recogidas por SRF Sports.

