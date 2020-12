El porqué se retiró Maria Sharapova, al descubierto

Desde el puesto 373 de la WTA, la que llegó a ser número 1 del mundo, Maria Sharapova anunció su retirada el pasado mes de febrero. Cinco Grand Slams, una Copa Federación y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres eran algunos de los logros que la rusa alcanzó durante su trayectoria en el tenis profesional.

En un artículo publicado por las revistas Vogue y Vanity Fair, anunció su adiós a las pistas: "¿Cómo dejar atrás la única vida que has conocido? ¿Cómo alejarte de las canchas en las que has entrenado desde que eras una niña, el juego que ambas, ese que te hizo llorar de manera indescriptible? ¿Cómo decir adiós a un deporte donde encontraste una familia, unos fans que estuvieron a tu lado durante 28 años? Soy nueva en esto así que, por favor, perdonadme. Tenis, me estoy despidiendo de ti".

Un escándalo por dopaje y lesiones que le fueron alejando de las mejores raquetas del circuito femenino llevaron a Maria Sharapova hasta la decisión de retirarse. Ahora, diez meses después, la ya extenista ha revelado el motivo que le llevó a poner el punto y final a su carrera.

Maria Sharapova Reuters

"Es una pregunta que me realicé varias veces en los últimos meses antes de anunciar mi retirada. Tienes que buscar en tu interior y ver qué sientes, qué te dice tu cuerpo y también qué dice tu mente", comenzó diciendo la de Niagan a sus 33 años en diálogo con Inc.

Ganadora de los cuatro Grand Slams -Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open-, siempre estuvo muy bien asesorada por su equipo, pero señaló que la decisión de retirarse era solamente de ella: "Tienes influencia de la gente que está cerca de ti y que quiere guiarte en la buena dirección, pero al final eres tú quien decides sobre tu carrera y debes estar seguro al cien por cien de la decisión que tomes".

Sin ilusión

Uno de los grandes motivos para dejarlo fue la perdida de motivación e ilusión a la hora de competir. "Me di cuenta de que seguía mostrándome, pero no como tenista y que había perdido de vista la competición. Fue un proceso difícil de gestionar pero, junto a mi equipo, me di cuenta de que era necesario seguir con ello. Durante muchos años me he centrado solo en el deporte y lo he dado todo para conseguir los resultados", finalizó Sharapova.

