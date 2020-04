Sharapova da su número de teléfono a todos los que quieran hablar con ella en el confinamiento

La crisis del coronavirus sigue dejando día tras día numerosos contagios y muertes en el mundo entero. En muchos países se ha decretado el estado de alarma, lo que ha provocado que la gente no pueda salir de sus casas a no ser que sea por causas mayores.

Muchos deportistas han aprovechado este parón debido a la suspensión de las grandes competiciones para entrenar en sus casas y subir vídeos y directos de cómo están pasando esta cuarentena.

La extenista de 32 años Sharapova que, anunció su retirada el pasado 26 de febrero debido a los problemas físicos, permanece en cuarenta en una de sus residencias en Estados Unidos.

La exjugadora rusa ha decidido dar su número de teléfono a través de sus redes sociales para que la gente pueda escribirla y preguntarla cualquier cosa.

Sharapova da su número de teléfono a sus fans durante el confinamiento

"He intentado buscar la manera para estar en contacto con todos mis seguidores porque la semana pasada me lo pasé muy bien realizando una videoconferencia con 150 de vosotros. Me encantó ese chat y desearía estar más conectada con los aficionados porque todos estamos pasando por el confinamiento. Quiero que me escribáis qué pensáis. Os dejo un número de teléfono y me podéis mandar cualquier mensaje que llegará directamente a mi móvil, el mismo que estoy cogiendo ahora. Os voy a responder", expresó a través de un vídeo.

