Crespí, la medallista olímpica confinada en Las Vegas: "La venta de armas aumenta por miedo"

Marga Crespí (15 de agosto de 1990, Palma de Mallorca) nunca olvidará los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde obtuvo la medalla de bronce en la modalidad por equipos de natación sincronizada.

Un año después, con la retirada profesional de Andrea Fuentes, formó parte, junto a Ona Carbonell, de la pareja española para el Campeonato Mundial de Natación de 2013 de Barcelona, donde ganó varias medallas, dos de ellas en dúos técnico y libre junto a la nadadora catalana.

En 2014 puso fin a su trayectoria como nadadora profesional y desde hace tres años vive y trabaja, lo hace en el Cirque du Soleil, en Las Vegas, ciudad que pertenece al estado de Nevada. En plena crisis del coronavirus, el mundo ha empezado a ver a Estados Unidos, entre otros países, como principal núcleo mundial de contagio que día tras día va dejando numerosas muertes también. Es por eso que cada estado ha decidido o no tomar medidas de cara a poder frenar el avance del Covid-19.

Ona Carbonell y Marga Crespí EFE

"Nosotros hemos decidido hacer la cuarentena en casa, pero eso no significa que no puedas salir a la calle. Sé que hay algunos parques cerrados, para evitar aglomeraciones, pero están abiertos", relata desde Las Vegas en una entrevista para EL ESPAÑOL.

¿Cómo estás viviendo desde Las Vegas el coronavirus?

Se habló de ello como algo que estaba llegando y fue el pasado viernes cuando nos dijeron que no fuésemos a trabajar. Fui al supermercado y empecé a ver gente comprando de todo y entrando en pánico, además de aumentar la venta de armas. Nosotros, sabiendo lo que estaba ocurriendo en España, fuimos mucho más conscientes desde el principio.

¿Cómo está siendo ahí el confinamiento?

Permiten salir a la calle, hay parques abiertos y me estoy encontrando mucha gente haciendo ejercicio. El confinamiento se irá poniendo más duro cada día y puede que acabemos como en España. En el caso de los casinos y los restaurantes, están cerrados.

¿Lo peor está por llegar?

Si. Nos van a decir que tenemos que quedarnos en casa y muchos van a pasar de cumplirlo, al igual que ha hecho gente en España. Yo lo siento todo mas cerca y por eso soy más responsable.

Marga Crespí

¿Por qué ha aumentado la venta de armas?

Por miedo y pánico a lo que pueda pasar. Casi todo el mundo tiene una pistola ya que se imaginan que la gente está sin trabajo y habrá más robos. La gente se compra una pistola como si fuese un bate de béisbol. A nosotros nos han recomendado comprar armas, pero no queremos, ya que además tenemos perros. Eso sí, las puede comprar cualquiera ya que no se necesita licencia. Solo las compraríamos si llegasemos a un extremo muy bestia. pero tener está en contra de mis principios. Con todo eso, no estoy preocupada si la gente se las compra.

¿Tienes sensación de miedo?

Yo nada. Solo tengo sensación de incertidumbre de cómo vamos a evolucionar y cómo vamos a volver a la normalidad. El mundo va a cambiar y va a tener que adaptarse.

¿La gente ahí es consciente de la magnitud del coronavirus?

No. Mucha gente no se lo toma muy en serio, pero llegará.

¿Se puede comparar el coronavirus ahí en EEUU con el 11 de septiembre?

Sí, es mucho peor el que todo lo que ocurrió hace unos años. Estados Unidos no estaba preparado porque nadie se creía esto y el presidente no se lo tomó en serio hasta que no vio a familiares afectados.

Marga Crespí

¿Qué recuerdas de tu retirada y de la natación sincronizada?

La natación sincronizada ha marcado mi vida y me ha ayudado en todo. Ha sido mi vida y me ha formado como persona y atleta. Con mi padre tuve muchos problemas y este deporte me ayudó a salir adelante. Decidí contar que me había ocurrido y le denuncié hace unos años. Sobre mi retirada, lo pensé después de los JJOO de Londres. Fui al Mundial de Barcelona de 2013, me tuve que operar de la cadera, mi motivación bajó y ahí decidí retirarme.

¿Te consideras un ejemplo para la gente que pueda tener problemas?

La verdad que ahora sí, pero cuando hice todo público lo hice con un sentimiento de que necesita sacarlo todo para que parase y que la gente conociese la verdadera historia y que no todo es perfecto en nuestras vidas. Cuando lo publiqué, recibí muchas respuesta de gente que estaba pasando por cosas iguales. Fue satisfactorio poder ayudar.

¿Qué proyectos tienes en mente?

Ahora estoy trabajando en el Cirque du Soleil y he creado hace unos meses un negocio online. También he invertido en propiedades en Las Vegas.

