Omar Tayara, el triatleta olímpico que utiliza su fábrica para vestir a los sanitarios españoles

El mundo está paralizado debido a la pandemia del coronavirus que día tras día va dejando muchos contagios y muertes. Es tal, que en muchos países se ha decretado el estado de alarma y las personas no pueden salir de sus respectivas casas a no ser que sea por causas de fuerza mayor.

En España, los hospitales y UCI están desbordados a causa del Covid-19 y muchos sanitarios, debido a la falta de material para protegerse ante las personas contagiadas por coronavirus, se han tenido que fabricar sus propias mascarillas y batas, algo que ocurre también con los farmacéuticos.

Ante esta situación, cualquier ayuda es bienvenida. Eso pensó Omar Tayara, extriatleta español profesional, que estuvo en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 representando a Siria.

Deportista y actual empresario encaró la crisis al frente de Taymory, una de las compañías de referencia a la hora de elaborar material técnico para triatlón y ciclismo. La pandemia le ha obligado a replantear su exitoso proyecto pero en lugar de cruzarse de brazos y esperar a que todo pase, ha optado por dar un paso al frente fabricando material sanitario para todas las personas que están luchando contra el Covid-19. EL ESPAÑOL ha podido hablar con él.

¿Por qué el triatlón y el mundo empresarial?

Tengo 40 años y desde los 19 llevo haciendo este deporte. Estuve cinco años en la selección española y representé a Siria, porque mi padre es árabe, en los JJOO de 2008.

Mi vena empresarial viene debido a que estuve varios años viviendo en Hong Kong. Ahí aprendí mucho del tema textil y en 2010 cree Taymory, una empresa que se dedica al diseño y a la fabricación de material deportivo especializado en triatlón y ciclismo vendiendo en 25 países.

Omar Tayara

¿Cómo arrancó la idea de reinventarse y fabrican material sanitario?

Nosotros tuvimos que parar la fabricación, venta y envió de nuestro material deportivo debido al Covid-19, por lo que nos reinventamos. Me he servido de dos grandes armas, la voluntad de ayudar y mi capacidad productiva. Una y otra fueron el primer eslabón de una cadena solidaria que arrancó con un mensaje y ahora sirve para surtir de material sanitario a diversos hospitales.

Todo ocurrió hace dos sábados. Estaba viendo la televisión y decían que no había mascarillas ni batas, que la gente se las estaba haciendo con plástico. Envie un mensaje a un grupo de amigos de la universidad, empresarios y médicos preguntando por el tejido homologado y específico para ponerlos manos a la obra y ayudar a todo el mundo. Y lo conseguimos.

Me empezaron a explicar los tipos y enseguida una persona me dijo que conocía a otra que ya estaba colaborando, una empresa que se llama Tapizados ZEN que ya estaba empezando a hacer mascarillas y batas.

Ecox compraba el material y cortaban el tejido y asociaciones de costureras lo confeccionaban. Entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y SEUR, de forma altruista, se encargaban de los procesos de distribución.

¿Ahora que esperáis?

Muchos empresarios pusieron dinero para poder ayudar y también hicimos un crowdfunding. Ahora, tras esto, esperamos que siga entrando más músculo económico que permita financiar la compra de materia prima para donar más batas y mascarillas.

Sobre lo que venga después, me preocupa mucho. La economía en España está en serio riesgo. Pienso que una solución pasaría por que el estado les encomiende la fabricación del material sanitario en lugar de adquirirlo desde fuera.

La empresa de Omar Tayara

¿Qué es lo más difícil que habéis encontrado?

Lo que hemos hecho es fácil, pero lo más complicado es conseguir ahora fondos para seguir trabajando.

¿Cuánto material sanitaria habéis hecho?

Unas 35 mil mascarillas y unas 5 mil batas. Queremos que el gobierno siga contando con nosotros porque nos vemos capaces de seguir ayudando.

¿Qué esperas del coronavirus?

Va a representar un antes y un después en España y en cualquier país. Vamos a llevar todos mascarillas porque si no es fácil contagiar. Todo el mundo debería tener, sea gratis o no. Hasta que no haga una vacuna, el Covid-19 va a seguir en nuestras vidas. El coronavirus está acabando con las personas que han creado nuestras ciudades y nuestras calles y eso es muy triste y duro.

¿Sacas algo positivo del coronavirus?

La gente, cuando termine todo esto, va a valorar más lo que tiene. El planeta nos ha devuelto el mal trato que le hemos dado.

¿Las medidas que ha tomado el Gobierno español han sido malas y llegaron tarde?

Sinceramente no lo sçe. Solo creo que no estábamos preparado para el Covid-19 y lo hemos subestimado.

¿Qué piensas de Amancio Ortega?

No tiene sentido criticar, es imposible. Estamos en una pandemia mundial y él podría hacer con su dinero lo que quiera o estar en una isla viendo cómo se muere todo el mundo, pero no hace eso. Dona mucha cantidad de dinero y material sanitario y cualquier ayuda es bienvenida.Hay que hacerle la ola y darle las gracias. Se preocupa por su país y es fundamental su ayuda.

Omar Tayara

¿La crítica hacia él tiene que ver algo con la política?

Sin mirar a la política, no encuentro ningun lado por dónde criticarle. Las ideologías frenan el avance y el progreso. Deberían desaparecer los términos de izquierda y derecha. Todos tenemos que unirnos y tirar para adelante.

¿Piensas que gracias a vosotros y a empresas como las vuestras habéis evitado muertes?

Sí, desde luego. Al igual que gracias a muchos deportistas que han donado dinero, material o mismamente a Amancio. Es mejor activar la economía española con nosotros que comprar material al extranjero.

¿Hay que sacar cuanto antes una vacuna?

Sí. Habrá una gran lucha por sacarla, pero da igual quien lo haga. Es vital para acabar con el coronavirus.

