El anuncio feminista de Nike que respalda y ánima a las mejores deportistas

Los últimos años no han sido fáciles para las deportistas. Sus deportes han sufrido escándalos, humillaciones e incluso un desprestigio inusual. Pero la fuerza de voluntad, el talento y la superación han sido clave para devolver un valor a las deportistas que cada día luchan por conseguir la igualdad en las distintas modalidades. Tanto en España como en varias partes del mundo se da la misma importancia al deporte practicado por hombres y practicado por mujeres.

Nike ha querido dar el primer paso para que todo esto se vea algo normal, cotidiano. La marca de ropa deportiva americana ha lanzado un anuncio feminista en el que se manda un mensaje de fuerza y motivación, mientras se ven las grandes gestas logradas por mujeres. Destacan figuras como las de Serena Williams, Simone Biles o las jugadoras de baloncesto, que cada año sacan a relucir que son capaces de anotar como los mejores de la NBA.

También aparece Semenya, una atleta que ha acabado con todos los registros habidos y por haber en la categoría de 800 metros. Cabe destacar la importancia que muestran en que una mujer está perfectamente capacitada para ser entrenadora en equipos masculinos tanto de baloncesto como de cualquier otra disciplina. El anuncio finaliza con el nombre de la campaña: "It's only crazy until you do it" -es solo una locura hasta que lo hagas-.

Simone Biles, en los Juegos de Río 2016. REUTERS

Una lucha incansable por la igualdad

Son muchos años los que se están necesitando para normalizar una situación que no tendría que provocar sorpresa en nadie. Nike ha dado un paso muy importante para demostrar que las mujeres pueden luchar por sus sueños y realizar el deporte que quieran sin tener que preocuparse de su condición de sexo. Una lucha que siempre ha perseguido la tenista americana Serena Williams, que ha participado en varias campañas de este tipo.

