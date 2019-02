Fernando Alonso no se subirá al McLaren en la segunda semana de test

Fernando Alonso no disputará la segunda semana de test de pretemporada y, salvo que suceda algo en los próximos días, no se subirá al McLaren hasta los entrenamientos de mitad de temporada. En la alineación de la escudería se encuentran solo Lando Norris y Carlos Sainz, que se repartirán dos días cada uno.

El joven piloto británico se subirá al monoplaza el martes y el jueves, mientras que Sainz lo hará tanto el miércoles como el viernes, que será el último día. El español, que ha hablado en la presentación de la temporada para la televisión, fue preguntado también por la posible presencia de Fernando Alonso con el equipo en algún momento.

"Me pilláis, no he hablado con él de eso. Creo que Brown sabrá mejor cuándo se une a nosotros", contó Sainz, que reconoció que extrañará a Alonso en la parrilla. "Creo que le voy a echar de menos pero no noto más expectativas en torno a mí por ser el único español ahora. Son cuatro años y claro que le echaré de menos pero espero que McLaren no, porque para eso ya estoy yo".

McLaren dejó la puerta abierta a que se suba al monoplaza

La despedida de Fernando Alonso de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi ALI HAIDER Agencia EFE

Fue la propia escudería McLaren la que dejó en varias ocasiones la puerta abierta a que el asturiano pilotara el monoplaza en algún punto de la pretemporada. Hace apenas una semana, en declaraciones a SportYou, el equipo dio a entender que Fernando Alonso podría correr cuando estuviera dispuesto a hacerlo.

"Fernando es parte de la familia y puede venir o no. Nunca se sabe con él. No tenemos nada preparado porque, simplemente, él puede venir cuando quiera. No te puedo asegurar que vaya a venir, pero tampoco te lo puedo desmentir. No sería nada extraño que viniera, de verdad. Fernando es español, estamos en España y es buen amigo de Carlos. Si le da por venir, será más que bienvenido. ¡Es uno más de nosotros!", explicaron.

