Hamilton: "Cuando termine la F1, no tengo el deseo de seguir pilotando"

Lewis Hamilton acaba de salir de los test de pretemporada celebrados en Barcelona previos al Mundial de Fórmula 1. El británico ha visitado el edificio de Petronas, patrocinador de Mercedes y ha hablado sobre las sensaciones, entre otros temas, durante los primeros entrenamientos.

Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes, durante los tests de Barcelona de Fórmula 1 Albert Gea Reuters

El piloto de Mercedes se consideró "muy determinado" en todo lo que intenta y que suele "aprender rápido" porque "practica, practica y practica". "La gente solo ve la parte buena de lo que estoy haciendo pero tengo problemas en casi todo, está claro y lo cojo todo rápido, eso también", explicó.

Asimismo, apuntó que no cree que haya nada que no puede hacer porque no tiene "esa mentalidad". Sin embargo, reconoció que hay cosas en las que es "terrible," como el tenis por ejemplo, pero "podría ser bueno".

Acerca de los primeros entrenamientos, manifestó que no ha mirado al resto de monoplazas. "El equipo sí, así que Toto tendrá algo que decir pero yo ni me he fijado en los tiempos que ha hecho la gente, no es parte de mi trabajo", agregó. De la misma manera, opinó que "lo importante es comprender el coche, los neumáticos, que son nuevos otra vez". También consideró relevante asegurarse de que se entrega desde la primera reunión de la mañana, pilotar lo más consistente que pueda y dar al equipo la máxima energía.

"Estoy satisfecho del todo porque siempre vas mejorando"

Respecto al momento en el que batió a Fernando Alonso, es preguntado acerca de si se plantea hacer lo mismo logrando la triple corona, a lo que responde que nunca oyó hablar de la triple corona hasta el año pasado y que cuando acabe con la F1 dejará de pilotar para hacer otras cosas, ya que no tiene el deseo de seguir pilotando.

Sobre su satisfacción con Mercedes, confirmó "estar satisfecho del todo porque siempre vas mejorando y la primera vez que te montas en el coche nuevo se trata simplemente de entrar en pista, ver si temperaturas y gomas están bien". "Lo que fue positivo es ser mejor y mejor cada día que pasaba, lo cual también es normal", añadió. En referencia a la competición, reconoció "lo duro que va a ser" pero tiene al mejor equipo a su alrededor.

"Soy la persona más competitiva que conozco"

Por último, consideró que es "muy fácil" encontrar motivación tras ganar cinco títulos. "Hay mucha gente inspiradora de la que puedes tomar inspiración, ponerte nuevos objetivos a ti mismo. Soy aún la persona más competitiva que conozco así que... Así que afortunadamente para mí no es algo por lo que tenga que luchar, la determinación", concluyó.

