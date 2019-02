Rosberg: "Hamilton no es invencible, deben atreverse a plantarle cara"

La nueva temporada de la Fórmula 1 arrancará con un gran reto para todos los pilotos: poner fin al legado de Lewis Hamilton. El británico se ha mostrado intratable, habiéndose coronado campeón del Mundial en los últimos años, y sin ninguna duda volverá a ser el gran rival a batir. Sebastian Vettel se postula como un gran candidato a darle guerra, pese a que la temporada pasada desaprovechó algunas de sus oportunidades.

Hamilton celebrando su victoria en Abu Dhabi SRDJAN SUKI Agencia EFE

Así lo ha considerado Nico Rosberg en una entrevista para MARCA. El expiloto alemán, quien compitió en los equipos de Williams y de Mercedes, ha realizado su particular análisis sobre lo que espera del nuevo curso y, tirando de ironía, ha expresado que "la Fórmula 1 me necesita para derrotar a Hamilton". Además, ha dejado claro que "Lewis tuvo debilidades el año pasado que Vettel no supo aprovechar". Por lo tanto, estima que "Hamilton no es invencible", y que el resto de pilotos "deben atreverse a plantarle cara".

Por otra parte, sobre las posibilidades de que Mercedes y Hamilton reciban el premio a mejor equipo y mejor piloto respectivamente, Rosberg ha sido contundente con sus declaraciones y piensa que "sería totalmente merecido", pero que también "hay otros equipos y pilotos que podrían llevárselos". Sobre Hamilton, asegura que "le ha bastado con su gran habilidad al volante", mientras que de Mercedes asevera que siempre cumple y que "es historia viva de este deporte".

Fernando Alonso, la leyenda inolvidable

Finalmente, sobre la retirada de Fernando Alonso de la Fórmula 1 y la victoria del asturiano en las 24 Horas de Daytona, Nico Rosberg no ha dudado en elogiar a todo un icono de dicho deporte y dejar claro que "sigue siendo de los mejores pilotos de la Fórmula 1". Además piensa que "lo hubiese seguido siendo durante este año", pero que su decisión de retirarse "deja un gran vacío" al tratarse "de un grandísimo piloto".

