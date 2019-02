La Fórmula 1 se prepara para cambios históricos en la temporada 2021

La Fórmula 1 es una competición que evoluciona a marchas agigantadas. Cada año, los ingenieros desean crear el coche más competitivo y que dé a los espectadores el mayor espectáculo. En 2021, todo apunta a que los cambios serán trascendentales para este deporte.

El director técnico de Racing Point Force India, Andrew Green, ha comentado como estos cambios pueden cambiar la percepción actual de la Fórmula 1: "En 2021 tendremos el mayor cambio de regulación aerodinámica de la historia. Algo parecido a lo que ocurrió cuando desapareció el efecto suelo. Estoy deseando verlo". De esta manera, recordaba el cambio vivido en 1977, cuando Lotus implementó el efecto suelo y revolucionó la competición.

Green recordaba que la evolución que vivirán los coches en 2021 no tienen nada que ver con las vistas hasta el momento, dejando a los aficionados con muchas ganas de conocer estos cambios que vivirá la Fórmula 1: "Los cambios de 2021 no tienen nada que ver con los cambios de 2019. Es algo completamente diferente".

La F1 en busca de un equilibrio perfecto

Andrew Green se mostraba simpatizante con las mejoras que presentarán los equipos, aunque dejaba claro que, a pesar de los esfuerzos, es posible que no todos los cambios sean satisfactorios: "No todo va a ser correcto, pero es un gran paso en la dirección correcta. Creo que los coches de 2021 son un concepto totalmente diferente. No puedo esperar, va a ser genial. Los coches de 2021 creo que marcarán una gran diferencia en la competición y en el mundo de las carreras. Hay un gran paso con respecto a donde estamos ahora".

La Fórmula 1 ha ido cambiado desde sus comienzos en una búsqueda por el equilibrio entre el espectáculo y la seguridad de los pilotos, consiguiendo así que, tanto los espectadores como los corredores puedan vivir este deporte de la mejor manera posible.

