Serena Williams se desnuda y canta para concienciar en la lucha contra el cáncer

Serena Williams sigue dando mucho de qué hablar. Tras su polémico último partido en la final del US Open en el que se enfrentó al juez de silla, el portugués Carlos Ramos, llegando incluso a acusarle de "sexismo", durante la rueda de prensa tras el encuentro; ahora la estadounidense vuelve a convertirse en viral en las redes, pero esta vez por una buena causa.

Serena Williams se desnuda en una campaña contra el cáncer de mama

La tenista estadounidense canta en el vídeo a capela la canción "I Touch Myself" ("Me toco") del grupo australiano The Divinyls, todo ello dentro de una campaña de concienciación organizada por Breast Cancer Network Australia (BCNA).

La organización benéfica explica que este año para el mes de concientización sobre el cáncer de mama Serena Williams ha grabado este vídeo para alentar la detección temprana del cáncer de mama.

Dentro de la campaña, "I Touch Myself", la firma Berlei lanzará un nuevo sujetador inspirado en una estrella de rock, llamado Chrissy. Nombrada en honor a la célebre diva, Chrissy Amphlett of the Divinyls, que falleció de cáncer de mama en 2013, el sujetador tiene impreso en el interior con las palabras 'I Touch Myself' para recordar a las mujeres que deben examinarse regularmente sus senos. Berlei donará el 100% de las ganancias del sostén a BCNA y Serena Williams se ha convertido también en la imagen promocional de esta prenda.

Serena Williams

La tenista ha apoyado la campaña en sus redes sociales en donde ha asegurado: "En este mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, he grabado una versión del éxito mundial de Divinyls 'I Touch Myself' para recordar a las mujeres que realicen de forma regular un autoexamen", escribió.

"Sí, tuve que hacer un esfuerzo, pero lo hice porque es una cuestión que afecta a todas las mujeres, de todos los colores y en todo el mundo. La detección precoz es crucial. Salva tantas vidas", añadió Serena Williams en su cuenta Instagram.