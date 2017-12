El español de la NFL que 'se alió' con Trump jugará el partido de las estrellas

El deporte español ha roto una nueva barrera: por primera vez, contará con un representante en el partido de las estrellas de la mejor liga del mundo de fútbol americano. Alejandro Villanueva ha hecho historia en la NFL gracias a su presencia en el equipo ofensivo de la Conferencia Americana (AFC), que se medirá a sus homólogos de la Conferencia Nacional (NFC) en la próxima edición de la ProBowl, a disputar el próximo 28 de enero.

La buena temporada como left tackle del jugador hispanoestadounidense (hijo de un oficial de la Armada española y exmilitar del ejército norteamericano: estuvo destinado cinco veces en Afganistán y tiene varias condecoraciones) le ha llevado a triunfar en las votaciones realizadas por los aficionados. Aunque Villanueva, con sus 2,06 metros y 148 kilos, logró acaparar más titulares por su forma de actuar ante las protestas contra el himno estadounidense durante la tercera jornada de la presente temporada.

While others #TakeTheKnee or hid in the locker room, one of the Steelers, Alejandro Villanueva came out for the anthem. pic.twitter.com/p9xmPpUzso