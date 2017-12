Xavi Hernández reconoce que votó de amarillo en apoyo a los "presos políticos"

Xavi Hernández ya ha dejado clara su postura política antes de las elecciones catalanas. Lo hizo en una entrevista para el programa Tot Costa, de Catalunya Radio. Entre otros temas, el exjugador del FC Barcelona, ahora en Qatar, quiso aclarar por qué se fotografió vestido de amarillo tras emitir su voto por correo de cara al 21D.

"Que en un país democrático haya presos políticos me parece muy fuerte. Voté de amarillo a posta. Aquí las casualidades no valen. Lo hice porque quise. Si dijera lo contrario, sería un hipócrita. Siempre he sido partidario de hacer cosas por el país. Quiero que haya un referéndum, que la gente haga la suya", reconoció el centrocampista del Al-Sadd.

Xavi votó vestido con un polo amarillo, el color que simboliza solidaridad con los líderes catalanes encarcelados: Oriol Junqueras, los Jordis (Sánchez y Cuixart), Joaquim Forn... La foto fue desvelada por Esport3, el canal deportivo de la televisión pública catalana, TV3. Se tomó en la embajada de España en Qatar, lugar donde el futbolista votó, acompañado de una urna para la ocasión.

La entrevista también sirvió para conocer la opinión de Hernández sobre el Clásico liguero de este sábado. "El Madrid irá más tensionado. Quizás les vemos más agresivos, más al ataque. El equipo tiene que salir a ganar. Pero ojo, para el Barça también es importante. Pueden eliminar al eterno rival de la lucha por el título", advirtió.

"La revancha siempre existe. Hizo daño ver al Madrid tan fuerte en agosto. Pero el Barça se ha rehecho muy bien. Ha sido increíble cómo han dado la vuelta a la tortilla. No hace falta la derrota de la Supercopa para motivar. Es un Clásico, todos están pendientes", añadió Xavi, quien no se ve entrenando a su exequipo a corto plazo.

"No creo que esté preparado para entrenar al Barça ahora. El Barça es como una etapa final. A largo plazo, me gustaría entrenar allí, claro. Pero no creo que dirija a ninguno de mis excompañeros", reconoció en la radio catalana. Aunque está decidido a iniciar una carrera en los banquillos, todavía no sabe si se retirará de los terrenos de juego en los próximos meses. "En junio acabo contrato y decidiré entonces qué es lo que hago. En marzo empezaré a ver cómo van las cosas, dependerá también de cómo nos vaya en la Champions asiática", sentenció.