El único español de la NFL 'se alía' con Trump en la guerra del 'football' contra el presidente

La revolución contra Donald Trump estalló en todos los campos de fútbol americano. Tras las fuertes críticas proferidas por el presidente de Estados Unidos hacia los jugadores que no respetan los símbolos nacionales, la NFL (National Football League) respondió unida y de forma desafiante: jugadores, dueños y técnicos de los equipos hincaron la rodilla al sonar el himno antes del comienzo de los partidos o se mantuvieron firmes con los brazos entrelazados en una exhibición de total protesta ante las declaraciones del polémico mandatario.

Trump lanzó un órdago este domingo por la mañana a través de su cuenta de Twitter, donde escribió que "si los aficionados de la NFL se negaran a ir a los partidos hasta que los jugadores dejaran de faltar el respeto a nuestra bandera y país, verían un cambio rápido. ¡Despídanlos o suspéndanlos!". "La asistencia (a los partidos de la) NFL y los índices de audiencia están por los suelos (...) Muchos no van porque aman a nuestro país. La liga debería apoyar a EEUU", agregó.

Con el comienzo de los encuentros de la jornada del domingo, la tercera de la temporada, los 'motines' estallaron en varias ciudades de Estados Unidos: Buffalo, Indianápolis, Charlotte, Philadelphia, Detroit y en Chicago, donde los Bears recibían a los Pittsburgh Steelers. Mientras varios jugadores de los locales se mostraban su solidaridad arrodillándose, todo el equipo visitante se quedó en el vestuario y no participó en la ceremonia del himno... a excepción de Alejandro Villanueva, el único español que juega en la NFL.

Villanueva, nacido en Mississippi e hijo de un oficial de la Armada española, se plantó en la salida del túnel de vestuarios a entonar los acordes del himno estadounidense con la mano sobre el corazón, en un gesto de profundo patriotismo.

While others #TakeTheKnee or hid in the locker room, one of the Steelers, Alejandro Villanueva came out for the anthem. pic.twitter.com/p9xmPpUzso