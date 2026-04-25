Marc Márquez, la lluvia y la suerte: su propia caída le permite ganar en Jerez

Marc Márquez celebra su victoria en la carrera al sprint de MotoGP, en el circuito de Jerez. Efe

Cuando llega la lluvia y aparece la incertidumbre entre los pilotos, Marc Márquez siempre es el más listo… o el que más suerte tiene. Gracias a su propia caída en la carrera al sprint en el circuito Ángel Nieto de Jerez, ha logrado la victoria en el trazado español para sumar su segundo triunfo del año en la carrera corta de los sábados y acortar distancia con Marco Bezzecchi en la clasificación general para pasar de 36 a 24 puntos.

El español, autor de la pole, ha sido el protagonista de la carrera al sprint más loca y en la que por primera vez ha aparecido la bandera blanca que permite a los pilotos cambiar de moto cuando aparece la lluvia.

Los nervios han llegado en la tercera vuelta, cuando la lluvia ha hecho acto de presencia y ha aparecido la bandera blanca cuando el vigente campeón del mundo de MotoGP lideraba la carrera. Cuatro giros después ha sido superado por su hermano Álex en pleno diluvio y una vuelta después se ha ido al suelo.

EL DIOS DE LA LLUVIA ES @marcmarquez93 🌧️✨



De irse al suelo... a cambiar la moto y reinar en la sprint 🙌🏻#SpanishGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/XylfzHPavt — DAZN España (@DAZN_ES) April 25, 2026

“Me he caído en la mejor curva y en el mejor momento posible. Alguien desde ahí arriba me ha dado una suerte adicional”, ha asegurado Marc Márquez después de ganar la carrera.

Su caída en curva 13, la última del trazado jerezano, le ha permitido poder regresar al box con rapidez, coger la segunda moto ya preparada con neumáticos de lluvia y salir a pista con una velocidad pasmosa.

A partir de aquí, los pilotos que no habían entrado al box a cambiar de moto han ido cayendo, entre ellos su hermano, mientras que Brad Binder -con neumáticos de lluvia- ha sufrido una caída cuando lideraba la carrera con una ventaja de siete segundos.

El liderato ha pasado a manos de Fermín Aldeguer, el único en pista con neumáticos lisos, que ha sido superado en un abrir y cerrar de ojos por Pecco Bagnaia y Marc Márquez cuando restaban dos vueltas para el final.

En ese mismo momento, el español ha pasado a la acción y ha adelantado a su compañero de equipo con una ajustada maniobra que le ha permitido sumar su segunda victoria del año al sprint.