Ignacio Rivera: "Espero que Liberty le meta un meneo a MotoGP para que también se haga más atractivo"

Hace 15 años que Estrella Galicia se introdujo en MotoGP de la mano de un Marc Márquez que sólo había ganado el título de campeón del mundo de 125cc. Desde entonces, ambos han engordado considerablemente su palmarés. Tanto es así, que la pasada temporada Estrella Galicia firmó un pleno gracias a sus campeones Marc Márquez (MotoGP), Diogo Moreira (Moto2) y José Antonio Rueda (Moto3).

“Apostamos por el motociclismo como algo romántico, porque mi hermano falleció en un accidente de moto. Nos prohibieron a todos montar en moto y yo era muy motero. Decidimos vincularnos al mundo de las motos para estar cerca de ellas”, recuerda Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de la Corporación Hijos de Rivera, mientras atiende a EL ESPAÑOL en un evento de Estrella Galicia 0.0.

¿Cómo valora la llegada de Liberty Media a MotoGP?

Bueno, yo creo que Liberty Media está haciendo las cosas bien. Desde que ha llegado a la Fórmula 1 ha sabido tocar las teclas para enganchar a muchísima más afición, afición mucho más joven y afición de otras geografías. Para nosotros, como patrocinadores, son consumidores futuros. Creo que están haciendo las cosas bien. Ahora acaban de entrar también en MotoGP y espero que le metan un meneo al mundo del motociclismo para que también se haga más atractivo.

Ignacio Rivera y Carlos Sainz, en un evento de Estrella Galicia 0,0. Estrella Galicia 0,0

¿Cómo cree que Liberty Media ha conseguido atraer a la Fórmula 1 al público más joven?

Sin duda, la serie de Netflix. Drive to Survive ha marcado parámetros de la Fórmula 1 ya fuera de la propia competitividad, de las propias manos de cada piloto. Habla de la historia de los mánagers y de todo lo que se cuece ahí. Es un poco un Gran Hermano de la Fórmula 1 que te da muchos más datos que sólo el piloto y la conducción. Esa fórmula ha enganchado a mucha gente joven.

Los seguidores de la Fórmula 1 son absolutamente diferentes a los de MotoGP, ¿cree que ese modelo se podía transferir a MotoGP?

Son diferentes, pero yo creo que eso es la diversidad. El aficionado de la moto tiene otro perfil, pero dentro de los perfiles que tiene yo creo que también se puede incentivar con este tipo de series e imagino que estarán pensando hacer alguna cosa con Netflix. Hasta ahora en MotoGP se han hecho documentales de los pilotos, como el de Marc Márquez que cuenta toda la travesía personal para poder volver a pilotar. El hacer menos robot a los pilotos y más humanos, que veas su vivencia real y todo el sufrimiento que requiere, te hace ver mucho más la dificultad de un deportista de élite. Cuanto más profundizas, más te enganchas al deporte.

¿Por qué Estrella Galicia decidió vincularse al mundo del patrocinio deportivo?

Según íbamos creciendo como marca, la gente decía que nos estábamos convirtiendo en una cerveza industrial; algo que a mí me espanta. Tenemos una industria que hace cerveza, pero no es una cerveza industrial. A medida que te haces grande, pierdes ese concepto de cerveza craft que es pequeñita y muy local. Nosotros seguimos fabricando en dos fábricas, una a 20 kilómetros de la otra, precisamente para captar el agua que nos suministran las dos fábricas y con un proceso lento de fabricación, muy parecido a lo que hacen las cerveceras craft, lo que pasa es que nuestras llenadoras llenan más botellas por hora que las que pueden llenar una cervecera craft.

Asociarte a un mundo tan artesano como el de los coches y las motos, a mí me da un vínculo muy especial. Al final son tíos que hacen un coche o una moto a mano, son artesanos. La idea que siempre quise transmitir es que nosotros también somos artesanos, como en MotoGP o la Fórmula 1.

Después también hay algo romántico, porque mi hermano falleció en un accidente de moto. Nos prohibieron a todos montar en moto y yo era muy motero. Decidimos vincularnos al mundo de las motos para estar cerca de ellas.

Y MotoGP por fin ha llegado a Brasil, un mercado interesante para ustedes.

Hemos apostado mucho por Brasil y además tenemos a Diogo Moreira, que ha crecido con nosotros. Apostamos por él cuando era pequeño y la pasada temporada fue campeón del mundo de Moto2, así que no nos ha podido salir mejor. Los brasileños son unos locos del mundo del motor y ahora tienen un ídolo local en MotoGP como es Diogo Moreira. Para nosotros es fantástico haberlo ayudado desde que llegó a España con su familia.

¿Se han planteado abrir una fábrica en Brasil?

Sí, pero todavía no es el momento. Ahora estamos desarrollando mercado, creciendo y cada año más contentos. Es un mercado altamente competitivo. Si instalamos una fábrica, tenemos que tener una producción acorde a esa competitividad en la producción. Por eso todavía no hemos dado el paso, pero el sueño sigue ahí y espero cumplirlo antes de jubilarme y me quiero jubilar pronto.

El acuerdo de Mercosur, ¿os puede ayudar?

Mercosur es un acuerdo, en general, bueno para Europa. Yo creo que Mercosur nos abre una oportunidad en un mercado único que, evidentemente ayuda más a unos sectores que a otros. En un momento donde Estados Unidos está jugando con los aranceles continuamente, el tener un potencial mercado culturalmente afín y un mercado de la cantidad de personas que abarca Mercosur, es una grandísima oportunidad para Europa. Yo, desde luego, no renunciaría ni de broma a un acuerdo de esa envergadura.