El mensaje de Marc Márquez a Pedro Acosta: "El Marc Márquez de 2013 ganó en su primer año"

De izquierda a derecha; Diogo Moreira, Marc Márquez y José Antonio Rueda, en un evento de Estrella Galicia 0,0. Estrella Galicia 0,0

Tras la disputa de la primera cita de la temporada, celebrada en el circuito tailandés de Buriram el pasado fin de semana, Estrella Galicia 0,0 ha reunido este miércoles en Madrid a Marc Márquez, Diogo Moreira y José Antonio Rueda.

Después de 15 años en el campeonato del mundo, la empresa cervecera española vivió en 2025 una temporada gloriosa ya que tres de sus tres pilotos se proclamaron campeones del mundo de MotoGP, Moto2 y Moto3, respectivamente.

Mientras que Moreira y Rueda han ascendido de categoría y afrontan un año de aprendizaje, la misión del piloto del equipo oficial de Ducati es renovar la corona conquista el pasado curso tras una primera cita complicada, en la que sufrió una polémica sanción el sábado y después su neumático trasero reventó el domingo.

Marc Márquez, durante el evento organizado por Estrella Galicia 0,0 en Madrid. Efe

Marc Márquez ha comenzado a marcar territorio con Pedro Acosta, líder de MotoGP y más que probable compañero de equipo en 2027. Un choque generacional que se evidenció en Tailandia.

Cuando el murciano ganó la carrera al sprint del sábado e iba camino del podio, el piloto de Ducati le dijo “líder hasta mañana”. La contestación de Acosta llegó el domingo después de finalizar segundo. “No ha sido un liderato de un día, como decía Marc”, espetó.

Tres días después, le ha dado la réplica tras ser preguntado si el Marc Márquez de 2013 se ve reflejado en este Pedro Acosta que trata de destronarle. “El Marc Márquez de 2013 ganó en su primer año”, ha sentenciado.

La esperada renovación del piloto español de Ducati no termina de llegar y Marc Márquez ha explicado la razón: “Está todo en orden, está todo bien. Por ambas partes, estamos los dos contentos. Le pedí una cosa a Ducati que era clara: ‘Quiero empezar, no quiero firmar nada estando lesionado’”.

“Quiero empezar, encontrarme bien físicamente, porque después de una lesión el porcentaje te baja. El 100% no sabes cuál es; me lo estáis preguntando mucho, pero no sé cuál es mi 100%. Después de cualquier lesión, ese 100% baja. Tengo que seguir entendiendo cómo estoy evolucionando, pero todo está en orden”, ha explicado y calcula que pilotará sin molestias en Brasil.