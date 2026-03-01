Joseba, chef: "El dulce con el que Marc Márquez se salta la dieta se puede hacer en la sartén a 160ºC y con 300 g de chocolate"

Los mini donuts de chocolate, el dulce con el que Marc Márquez se salta la dieta EE

Total: 4 h 10 min

Comensales: 4

Marc Márquez, a sus 33 años, tiene una regla muy clara cuando se habla de alimentación: nada de milagros ni de fórmulas secretas, solo hidratos de carbono, carne y fruta como base de su día a día.

A pesar de esa disciplina, el nueve veces campeón del mundo de motociclismo también se permite un guiño dulce cuando cruza la meta el primero: unos mini donuts de chocolate tipo Donettes que se han convertido en su ritual de celebración.

El chef español Joseba Arguiñano quiso llevar, en Hogarmanía, ese capricho del box a la cocina de cualquier aficionado con una receta de mini Donettes de chocolate que replica la idea del dulce preferido del piloto, pero en versión casera.

Es una preparación sencilla, al alcance de cualquiera con horno en casa, y que mantiene ese punto de "premio" que Márquez se reserva para los días grandes.

El capricho más dulce del garaje

La propia rutina del piloto deja poco espacio para excesos: entrenamientos diarios, controles de peso y una agenda de grandes premios que apenas concede margen para improvisar.

Por eso llaman la atención sus confesiones sobre cómo celebra una victoria, cuando admite paradas en gasolineras para comprar sus Donettes favoritos después de una carrera especialmente dura.

El guiño de Joseba Arguiñano consiste en transformar ese gesto impulsivo en una receta controlada, con ingredientes medidos y un proceso muy básico.

El resultado es la misma idea de bocado pequeño, esponjoso y cubierto de cacao, pero con la satisfacción de haberlo preparado uno mismo.

Ingredientes 150 g de harina de fuerza, más unos 25 g extra para espolvorear

6 g de levadura fresca de panadero

35 ml de agua

30 g de mantequilla

20 g de azúcar

1,5 g de sal

1 yema de huevo

1 huevo pequeño

Ralladura de medio limón

300 g de chocolate negro de cobertura

Chocolate blanco rallado o pepitas de chocolate blanco (para decorar)

Aceite de girasol (para freír)

Hojas de menta (opcional, para presentar) Paso 1 Coloca la harina en un bol amplio, desmenuza encima la levadura y añade sal, agua, azúcar, el huevo entero, la yema y la ralladura de limón. Mezcla con una espátula hasta que no queden restos secos de harina. Paso 2 Incorpora la mantequilla a temperatura ambiente y vuelve a mezclar hasta integrarla, formando una masa pegajosa; deja reposar tapado unos 30 minutos. Paso 3 Enharina ligeramente la encimera, pasa la masa a la mesa y amásala unos 5 minutos. Devuélvela al bol, cubre con film y deja fermentar a temperatura ambiente hasta que casi doble de tamaño (entre 2 y 3 horas). Paso 4 Saca la masa, divídela en 12 porciones iguales y forma bolas; déjalas reposar unos 10 minutos para que se relajen. Paso 5 Aplasta cada bola suavemente, haz un agujero en el centro con el dedo y dale forma de donut. Colócalos sobre una bandeja con papel de horno, cúbrelos con un paño y deja que leven otros 30–40 minutos. Paso 6 Calienta abundante aceite de girasol en una sartén a unos 150-160 ºC. Fríe los donuts en tandas (por ejemplo, 6 cada vez) hasta que casi dejen de hacer burbujas, dándoles la vuelta para que se doren por ambos lados. Escúrrelos sobre papel absorbente y espera a que se enfríen por completo. Paso 7 Funde el chocolate negro al baño maría o en el microondas, vigilando para que no se queme. Paso 8 Pon una rejilla sobre una bandeja forrada con film, coloca los mini donuts encima y cúbrelos con el chocolate fundido. Decora parte de ellos con chocolate blanco rallado o pepitas y, si quieres, añade unas hojas de menta al servir.

En total, entre la preparación de la masa, el horneado y el enfriado, el proceso puede completarse en unos 25 o 30 minutos, por lo que es viable incluso después de una tarde de entreno o una carrera vista por televisión.

Equilibrio entre disciplina y premio

En el contexto de la dieta de Marc Márquez, estos mini Donettes representan más un símbolo que un hábito: el recordatorio de que incluso en la élite cabe un pequeño capricho si el resto del tiempo se respeta una alimentación basada en hidratos, proteínas de calidad y fruta.

Para los aficionados, reproducir en casa estos bocados de chocolate es una forma de brindar con el campeón después de cada carrera... sin necesidad de pilotar a más de 300 km/h.