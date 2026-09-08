MadRing se presenta como un desafío para la F1: la ilusión de Alonso, el respeto de Sainz y los "problemas de juventud"

Madrid se prepara para recuperar la Fórmula 1 más de cuatro décadas después de la última carrera en el Jarama. El regreso tiene además un ingrediente especial: no será simplemente una nueva cita del calendario, sino el estreno de MadRing.

Todo estreno lleva aparejada una incógnita. En la categoría reina del automovilismo, un circuito puede estar diseñado al milímetro sobre un plano y haber superado meses de obras, simulaciones y pruebas, pero el examen definitivo llega cuando los coches ruedan a más de 300 km/h.

Es entonces cuando aparecen detalles imposibles de reproducir completamente fuera de la competición: el comportamiento del asfalto, los límites de la pista, los pianos, las escapatorias, las barreras o cualquier elemento de infraestructura que deba soportar por primera vez las exigencias de un Gran Premio.

MadRing llega, además, con una personalidad que promete diferenciarlo de otros circuitos recientes. El trazado combina zonas construidas específicamente para la competición con un recorrido por vías públicas y presenta largas rectas, fuertes frenadas, curvas enlazadas y sectores de alta velocidad. Su punto más singular será la curva 12, La Monumental, una peraltada de unos 550 metros y con un 24% de inclinación.

Precisamente esa combinación es la que ha despertado el interés de Carlos Sainz. El madrileño fue el primer piloto en completar una vuelta al circuito ya asfaltado y, después de conocerlo también a través del simulador, no ha ocultado el respeto que le merece.

"Lo que está claro es que es un circuito muy complicado, muy espectacular", explicó. La sorpresa, según relató, ha sido compartida por los pilotos después de enfrentarse al trazado virtualmente.

"Todos lo hemos dicho tras hacerlo en el simulador, que nos ha sorprendido lo complicado que es y lo difícil que será. Será un circuito con carácter, con dificultad, no un circuito más que se añade al calendario porque sí", añadió el piloto de Williams.

Sainz se va de Monza con ganas de brillar más, pero con la mente puesta en MADRING 🇪🇸



"Es el Gran Premio más especial de mi carrera deportiva, tocará disfrutarlo" #ItaliaDAZNF1 🇮🇹 pic.twitter.com/27uC5465qs — DAZN España (@DAZN_ES) September 6, 2026

Para Fernando Alonso, en cambio, la llegada a Madrid está marcada sobre todo por la esperanza. Después de un fin de semana difícil para Aston Martin en Monza, el asturiano prefiere mirar hacia las próximas carreras y confiar en que el calendario pueda ofrecer escenarios más favorables para las características de su AMR26. MadRing aparece en ese horizonte como una oportunidad.

"Con ganas de que lleguen las próximas carreras, sabemos que habrá fines de semana en los que suframos pero en otros circuitos iremos mejor. Puede que el próximo sea una de nuestras oportunidades, así que con muchas ganas", reconoció el domingo el asturiano.

El aviso en Las Vegas

No hay en sus palabras una promesa de rendimiento, pero sí una expectativa. Para Aston Martin, cualquier circuito capaz de alterar el orden habitual de competitividad puede convertirse en una ocasión para recuperar terreno.

Y MadRing, precisamente por ser nuevo, introduce una variable que todos los equipos deben descifrar desde cero. Ninguno llega con datos históricos de un Gran Premio anterior, aunque los equipos cuentan con simulaciones y la información obtenida en las categorías que ya han rodado allí.

Ahí aparece una de las grandes particularidades de los circuitos nuevos: el primer Gran Premio es también una fase de aprendizaje para la propia Fórmula 1. No necesariamente porque tengan que surgir problemas, sino porque siempre existen elementos que solo pueden comprobarse plenamente cuando llegan los F1.

Así se vio el accidente de Carlos Sainz en Las Vegas con la tapa de alcantarilla desde la cámara onboardpic.twitter.com/dkDJDddWTw — Minuto Videos (@minutovideos) November 17, 2023

Las Vegas ofreció el ejemplo más llamativo en 2023. En el estreno del Gran Premio, la primera sesión de entrenamientos fue suspendida después de que Carlos Sainz sufriera un incidente provocado por una tapa de alcantarilla.

La FIA informó de que había fallado el marco de hormigón que rodeaba una tapa de registro y ordenó revisar todas las demás antes de reanudar la actividad.

Aquel episodio se convirtió en uno de los casos más evidentes de los llamados "problemas de juventud" de un circuito: cuestiones que pueden no aparecer durante las obras o en las comprobaciones convencionales y que salen a la luz cuando un Fórmula 1 somete cada elemento a unas cargas extraordinarias.

No todos los estrenos han vivido situaciones de ese calibre. Jeddah, por ejemplo, dejó en 2021 un debut marcado por la intensidad, los accidentes y las banderas rojas, mientras que Miami, en 2022, afrontó su primer Gran Premio con dificultades propias de un trazado completamente nuevo, desde problemas de agarre hasta incidentes durante los entrenamientos.

Eso no significa que MadRing esté condenado a repetir esos episodios. Al contrario: el circuito llega a su debut después de un largo proceso de construcción y preparación y ya ha acogido actividad de categorías inferiores y pruebas previas.

Pero el verdadero examen empieza ahora. El viernes, cuando los Fórmula 1 salgan a pista por primera vez, MadRing dejará de ser un proyecto, un simulador o una sucesión de imágenes y se convertirá en un circuito real de competición.

Allí se comprobará si la pista tiene el carácter que anticipa Carlos Sainz, si ofrece a Alonso esa oportunidad que espera y, también, si el estreno obliga a corregir pequeños detalles antes de que Madrid pueda considerar que su nuevo Gran Premio ha pasado el primer examen.

MadRing también se enfrenta a su propia carrera: demostrar que puede estar a la altura de la Fórmula 1 desde el primer día.