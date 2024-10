Saltan chispas entre Norris y Verstappen: Lando explota por su sanción en Austin y Max le responde

Con 146 puntos por disputarse, la diferencia entre Max Verstappen y Lando Norris es de 57 puntos tras el paso por el circuito de Austin. El piloto de Red Bull recupera aire en el liderato, aunque no sin polémica, ya que se subió al podio en el Gran Premio de Estados Unidos gracias a la sanción de los comisarios sobre su rival.

Para echar más leña al fuego, el castigo a Norris —que fue de cinco segundos— fue por su adelantamiento a Verstappen, que terminó por ejecutar usando el exterior de la curva 12 de la vuelta 53. Fue como acabó el tenso duelo que ambos mantuvieron desde la salida, cuando Max se lanzó agresivamente sobre Lando y le obligó a trazas la curva por fuera.

Tras la carrera, la tensión se palpaba en el paddock. Norris no podía ocultar su enfado y mostró sus quejas ante los medios de comunicación: "Para mí, lo que es incorrecto es lo que hizo Max al defender su posición yendo por fuera de la pista, lo que al final le permite mantener la posición. Se salió por fuera al defenderse, cometió un error. Yo tuve que salir de la pista por eso, la gente no puede saber si yo podría haber hecho la curva o no".

¡NORRIS CONSIGUE DAR CAZA A VERSTAPPEN! 🔥🔥



Para Norris, no ha existido la misma consideración cuando es Verstappen quien se ve en una situación así: "Parece que —los comisarios— cambian. Es inconsistente porque Max no fue penalizado en Austria por ir fuera de la pista y obtener una ventaja. Hay inconsistencia y es duro. Para mí es una decisión tomada con prisa, no escuchan mi opinión o la de Max para no alterar el podio. No lo pueden ver todo. No creo que sea lo correcto", protestó.

Más allá de su evidente enfado, Norris también hizo autrocrítica acerca del adelantamiento que sufrió de Verstappen en el arranque de la carrera: "En la curva 1 pude defender mejor y ahora no tendríamos esta conversación", admitió.

Verstappen también dio su propia versión de los hechos en cuanto a su duelo con Norris. Primero habló de la salida: "Había un hueco por dentro así que fui a por él. Esa curva es muy ancha y te da la posibilidad de ir largo, aunque esté apretado. Y mantuve la segunda plaza, salí segundo y seguía segundo —Leclerc les adelantó—"

Y sobre la acción que acabó en sanción para Norris fue esto lo que dijo: "Me defendí lo mejor que pude, el balance del coche no era genial y no podía atacar las curvas. Me presionó mucho, pero es una pista en la que puedes defenderte y eso es bueno para las carreras. ¿El adelantamiento de Lando? Creo que está bastante claro, no se puede adelantar por fuera de la línea blanca, yo perdí un podio en 2017 por eso. Estaba tranquilo después. Pero en general, disfruté de la batalla".

México, siguiente parada

Esta 'minivictoria' de Verstappen, ayudado por los comisarios, le da gas para afrontar la recta final del Mundial. Además, el salto de Ferrari cambia en parte el panorama. Norris, un poco más lejos del Mundial tras Austin, lo ve así: "Corta la buena racha, aunque veníamos con la mentalidad abierta y no esperábamos dominar. Ferrari ha ganado aquí, eso demuestra lo competitivos que son. Incluso si salgo primero de la primera curva, habría acabado tercero", concluyó. El siguiente capítulo se escribirá en el GP de México.