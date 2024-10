Escándalo en la Fórmula 1: la FIA obliga a Red Bull a cambiar su coche por alterar su altura de forma ilegal

La Fórmula 1 está de vuelta. Después de cuatro semanas desde la última carrera en Singapur, el GP de los Estados Unidos acoge la 19ª cita de un campeonato que aún está sin decidir. El fin de semana en Austin ha comenzado antes de tiempo con un escándalo. El sistema que utiliza Red Bull para alterar la altura del monoplaza es ilegal.

Las sospechas del resto de escuderías han resultado ser ciertas. Según 'BBC Sports', la escudería de las bebidas energéticas modifica la altura del coche entre la clasificación y la carrera, es decir, durante el parque cerrado, cuando no está permitido hacer ninguna modificación en los monoplazas.

De esta manera, Red Bull conseguía que el coche estuviera más cerca del asfalto durante la qualy y elevarlo para la carrera. Así conseguían tener más carga aerodinámica y obtener un mayor rendimiento en la clasificación y evitar el desgaste de la plancha del chasis durante la carrera, lo que podía suponer la desclasificación del piloto.

La escudería dirigida por Christian Horner ha confirmado a 'BBC Sports' que ya ha cambiado ese elemento del monoplaza...por orden de la FIA.

Según recoge el reglamento, está prohibido ajustar la carrocería del monoplaza entre la qualy y la carrera. Sin embargo, sí pueden hacerlo entre las sesiones de entrenamientos libres para la puesta a punto de los monoplazas.

La confesión de Red Bull

"Es cierto que este dispositivo existe, aunque es inaccesible una vez que el coche está completamente montado y listo para circular. En las conversaciones con la FIA este tema ha surgido y hemos acordado un plan", reconoce un portavoz de Red Bull al medio inglés.

Por lo tanto, la segunda escudería en el Mundial de Constructores defiende que forma parte de los reglajes del monoplaza y que no por ello han mejorado su rendimiento en la pista. Lo que en un principio puede suponer un gran problema grave para Red Bull, no parece que vaya a serlo tanto ya que no se puede demostrar que lo hayan usado para ganar rendimiento.

El cambio de la FIA

La Federación Internacional de Automovislimo continúa con la mente puesta en el cambio de normativa que se llevará a cabo en 2026. El reglamento cambiará y una de las modificaciones será la de eliminar el punto extra que se lleva el piloto que consigue la vuelta rápida. Carlos Sainz, conforme con esta decisión.

"Era un punto innecesario por cómo se conseguía porque lo puede lograr cualquier piloto que tenga una parada gratis a falta de una vuelta para el final, es decir, no representa realmente quien es el más rápido", reconoce el madrileño.

🗣️ “Nada me haría más feliz que ganar antes de que acabe el año”@Carlossainz55 responde a @roldanrodriguez sobre sus últimas carreras con Ferrari#BoxBox pic.twitter.com/FG6G9hv5Fn — DAZN España (@DAZN_ES) October 17, 2024

Únicamente restan seis carreras para el final de temporada, es decir, seis fines de semana en los que Carlos Sainz vestirá el rojo de Ferrari. La próxima temporada correrá para Williams, aunque por el momento quiere volver a ganar para la escudería italiana.

"Tengo ganas del reto del año que viene en Williams. Me gusta ver lo que han mejorado y que están en los puntos de forma habitual. Pero quiero maximizar las opciones en un coche que me puede permitir una victoria o un par de podios más. Poder regalarme esa victoria es en lo que me centro", admitía Carlos Sainz.