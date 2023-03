Fernando Alonso, lo que la Fórmula 1 necesitaba: "El mito del héroe siempre vende y él es uno rebelde"

El storytelling o el arte de contar historias. En una época en la que cada vez más nos acostumbramos a términos como este o, por ejemplo, engagement (el poder de atracción), que pertenecen al mundo del marketing, el deporte no escapa de ellos. Importa tanto la competición como la forma en la que se vende.

Por eso ahora se habla de fenómenos, algunos más pasajeros y otros menos, y booms que se producen en cualquier disciplina. En la Fórmula 1, el último se ha dado por la popularidad que ha logrado alcanzar Fernando Alonso. A sus 41 años -en julio cumplirá 42-, está en uno de sus picos más altos de atención.

¿Cómo lo ha logrado el piloto asturiano? Ha ido moldeando su imagen tras años en los que se fue acostumbrando a las decepciones. Hasta el punto de perder la ilusión por la Fórmula 1. Pero cuando esta volvió, con su regreso a la propia competición, lo hizo con más ganas y contagiando a todos sus aficionados.

[El gesto de Fernando Alonso con el mecánico que casi le cuesta su podio 100 en la Fórmula 1]

"Lo podemos ver desde dos ángulos. Por un lado, tenemos la figura romántica. El primer amor del aficionado español con la Fórmula 1 fue de la mano de Alonso, quien ahora ha reactivado esa pasión que despertó cuando ganaba y protagonizaba duelos con Michael Schumacher, etc. Y por otro lado, vemos la posibilidad de destronar a Red Bull. Desde el punto de vista de marketing, no es bueno para la F1 como marca que todas las carreras las gane con cierta holgura un equipo. Alonso vuelve a ser el aspirante, teniendo como base el primero de esos dos ángulos".

La explicación es de José Bonal, profesor de Gestión Deportiva en la Universidad Europea, a quien EL ESPAÑOL pone el reto de analizar la imagen actual de Fernando Alonso. El ovetense es el hombre de moda del deporte español, como demuestran las más de 325.000 interacciones que tuvo en Twitter su mensaje viral a George Russell tras la carrera de Arabia Saudí.

"Sin ser un coetáneo de la época de los 2020, Alonso ha sabido adaptarse muy bien al tono", dice José Bonal tomando el ejemplo de la foto del piloto, que podría rozar lo ridículo, pero tiene mucho más. "Si tú miras los personajes que son tendencia, todos son un poco disruptivos y tienen ese tono un poco rebelde, como Rosalía o David Broncano. El saber adaptarse a ese tono menos oficial es muy importante y un acierto a nivel de comunicación", añade.

De hecho, lo compara con el caso de Carlos Sainz, piloto español y de Ferrari: "Sainz es también un piloto totalmente capacitado para ganar. ¿Por qué no despierta este interés mediático? Primero, lógicamente, porque no ha ganado dos Mundiales como Alonso. Segundo, porque él tiene ese tono más corporativo. No sale de ahí".

Fernando Alonso, con un miembro del equipo de Aston Martin Aston Martin F1

Volvemos a aquello de la percepción que actualmente se tiene del deporte, con el marketing jugando su papel. "Hoy en día ya no se consume el deporte como se hacía tradicionalmente, ahora se consume la prueba y también el pre y el post", añade José Bonal. Ahí está el ejemplo de la novedosa Kings League, que consigue reunir en sus programas de tertulia una audiencia que se asemeja a la de la propia competición.

"Alonso ha sabido leer que se consume de un modo nuevo, y de un total, el deporte. Ya no es desde la vuelta 1 hasta la última, en caso de la Fórmula 1. También nos dedicamos a los entrenamientos y al post, como ocurrió en Yeda con si le daban o no el podio 100 de su carrera finalmente. Todo lo que pasa alrededor de Alonso crea contenido", explica.

Una historia de superación

En ese todo de Alonso juega un papel crucial el camino que ha recorrido: "Su storytelling de Alonso es muy potente", dice José. "Hablamos del mito del héroe, que se ha vendido siempre en Disney: el héroe que tiene una mala racha, pero al final se supera a sí mismo y acaba triunfando. Alonso hubo un momento en el que no tuvo buenas campañas, incluso dejó la Fórmula 1 y empezó a hacer otros retos de motor, como la Indy o las 500 Horas de Le Mans. Y el hecho de que vuelva a la Fórmula 1 y acabe ganando es que de verdad supone una gran historia de superación", explica el experto en marketing deportivo.

La Fórmula 1 lo ha sabido aprovechar y está siendo partícipe en convertir lo de Alonso en un fenómeno global. ¿Por qué? Porque se encuentra en el momento de mayor mediaticidad seguramente desde la guerra Hamilton-Verstappen en 2021: "La F1 no es una marca que dependa de Fernando Alonso, pero obviamente en el panorama actual se nutre de ello y le viene muy bien. Es un bicampeón del mundo y tiene fans por todo el planeta, no solo en España. Y si de verdad supone un reto para Red Bull, es un storytelling del que tirar".

Cómo hemos cambiado

José cree que también influye la audiencia actual, un consumidor que ha cambiado: "Hay ciertas acciones del mundo del deporte, como el Twitch de Luis Enrique el pasado Mundial, que hacen que el consumidor ya incluso se decante por esa aproximación, por ese tono en la comunicación. Alonso ha cambiado en sí mismo, en cómo le da importancia al podio o también a puntuar, y la audiencia valora más estas cosas. Si llegase la victoria 33 sería totalmente brutal. Hemos madurado en ese sentido y los que estamos también percibiendo el valor de ciertas cosas somos nosotros, los fans".

El podio 100, el 33, La Misión... Fernando Alonso, que ya de venía con el apodo del 'Nano' de serie, ha sabido conectar mucho con la audiencia joven. Además, José considera que está controlando muy bien la expectativa: "Está intentando manejar lo mejor posible la altura del suflé y darle valor a esos otros pequeños detalles que estamos hablando".

Así se explica la figura de Fernando Alonso desde el punto de vista del marketing deportivo. No todo es ya ganar, ganar y ganar. Porque como dice José: "Hoy es totalmente imposible que Alonso sea campeón del mundo. Lo creo yo, lo cree él y lo cree cualquiera que siga de cerca la Fórmula 1". Pero... ¿y si sí?

Sigue los temas que te interesan