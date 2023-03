El desplome del tenis femenino español: del bajón de Badosa a la falta de jugadoras en el top100

El contraste del tenis en España es cada vez más latente. Si Carlos Alcaraz regresaba a lo más alto de la clasificación la madrugada del lunes, las representantes del circuito femenino de nuestro país siguen de capa caída tras la disputa de Indian Wells y ve cómo no hay nadie que tome el relevo de Paula Badosa y Garbiñe Muguruza. El desplome vivido durante finales de 2022 se está haciendo cada vez más latente en 2023.

Paula Badosa, tras caer en segunda ronda del Masters 1000 californiano, se quedó a un paso de abandonar el top 30 tras perder siete posiciones y es la mejor clasificada, cuando la pasada temporada llegó a rozar el puesto número uno. La jugadora española sigue sumida en una espiral de derrotas que le han llevado a desaparecer de las principales favoritas en los torneos que se inscribe.

Sin embargo, la mala situación por la que pasa el tenis femenino se hace más latente si se echa un vistazo a las otras jugadoras españolas. Cristina Bucsa (82), Nuria Párrizas (88) y Rebeka Masarova (90) son las otras tres representantes en el top 100. Algo que se antoja escaso si se compara con el ranking de la ATP, donde hasta nueve jugadores se aúpan entre los mejores.

[Garbiñe Muguruza decide tomarse un descanso: ni Indian Wells ni Miami]

Un dato que contrasta, pues hace un año, España acumulaba a cuatro jugadoras en el Top 50, dos de ellas en el Top 10 con Badosa y Muguruza entre los puestos de honor. Sin embargo, la falta de continuidad hace que los resultados no estén siendo los mejores y hayan desaparecido de las primeras posiciones.

Unos números críticos que ponen de manifiesto la ausencia de una líder en el circuito femenino que provoque una revolución en las jugadoras. Además, parecen eclipsadas por el cuadro masculino, que acumula muchas más miradas tras las gestas de Carlitos Alcaraz y Rafa Nadal en los últimos años.

Muguruza, en uno de sus últimos partidos. Joel Carrett Efe/Epa

Caída libre

El fiel reflejo del bache por el que está pasando el tenis femenino español es la situación de las que han sido sus referentes en los últimos años. Paula Badosa y Garbiñe Muguruza están pasando por un mal momento mientras luchan por instaurarse de nuevo en la élite, que está dominada con puño de hierro por la polaca Iga Swiatek.

Tanto la una como la otra, hace justamente un año se encontraban dentro del Top10 de la WTA. Se codeaban con jugadoras de la talla de Ashleigh Barty, Aryna Sabalenka o Maria Sakkari, que siguen estando en las posiciones delanteras. Sin embargo, 12 meses después la película ha cambiado radicalmente para las españolas.

Badosa se encuentra muy lejos de mejor nivel y solo ha dejado dos o más victorias consecutivas esta temporada, las que logró en Sídney. En territorio australiano alcanzó las semifinales, a las que no pudo presentarse debido a problemas físicos. No obstante, para remontarse a otra racha similar hay que echar la vista atrás hasta primeros de agosto, donde ganó a Coco Gauff y Elisabeth Madlik para caer en la penúltima ronda de Mubadala Silicon Valley Classic.

Ahora está posicionada en el puesto número 29 y sigue cayendo en las listas de la WTA al no encontrar la continuidad deseada en su juego y no poder disputar el Open de Australia. Además, dejó una contundente reflexión en sus redes sociales tras su derrota en Indian Wells. "Si hubiera tenido la madurez que tengo hoy, no hubiera fallado tanto" lamenta el joven, a lo que el animal responde con un lapidario "si no hubieras fallado tanto, no tendrías la madurez que tienes hoy", fue la imagen publicada de una viñeta.

Paula Badosa se lamenta durante un partido Twitter

Igual o peor se encuentra Garbiñe Muguruza. La caraqueña se ha desplomado en el ranking debido a las lesiones y la escasez de resultados sobre la pista. La que fuese número uno del mundo está atravesando uno de sus peores momentos como profesional y ya se ha encuentra relegada más allá del puesto 100.

Uno de los datos más llamativos suyos en los últimos meses es que no supera una primera ronda de septiembre de la temporada pasada. Su declive se produjo a partir del segundo trimestre de 2022 y desde ese momento no ha logrado que se revierta su mala situación.

Por dicho motivo, y para tratar de afrontar con garantías la gira de tierra batida, Muguruza decidió no estar presente los dos primeros Masters 1000 de la temporada. No estuvo Indian Wells ni estará en el Miami Open. Ni siquiera estuvo presente en los torneos disputados en Asia tras caer a primeras de cambio en Australia. "Ahora me toca trabajar humildemente y pasar un poco desapercibida para tratar de escalar otra vez", esgrimió en suelo oceánico.

Sin relevo sólido

El tenis español no ha conseguido generar grandes talentos para paliar esta crisis que han vivido sus mejores jugadoras. Las otras tres que se encuentran en el top100 junto a Badosa son Rebeka Masarova, Nuria Pàrrizas y Cristina Bucsa. La granadina es la más veterana de ellas y a sus 31 años parece haber encontrado su mejor juego tras encontrar superar la treintena, pues llegó a sus primeras semifinales en un torneo la pasada temporada en WTA.

Rebeka Masarova, en el US Open US Open

Tanto Masarova como Bucsa, ambas nacidas fuera del territorio español, se consolidan como las dos mejores alternativas para tomar el testigo. No obstante, todavía les falta algo más de regularidad para seguir escalando puesto en el ranking. Aunque, las dos han dado su mejor versión en el arranque de 2023.

Cristina Bucsa se convirtió en una de las grandes revelaciones del Open de Australia tras llegar a la tercera ronda y dejando unas grandes sensaciones. Solamente la número uno del mundo, Iga Swiatek, fue capaz de derrotarla. A sus 23 años, se ha convertido en una de las jugadoras de más talento de nuestro país y parece que despegará dentro de poco si se confirma lo visto.

Por otro lado, Rebeka Masarova, exnúmero dos junior, estuvo a punto de estrenar su vitrina a comienzos de año en Auckland, pero Coco Gauff lo evitó. A sus 23 años, parece haber entrado en una fase de madurez con la que ir escalando poco a poco en la clasificación.

Sigue los temas que te interesan