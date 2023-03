La nueva realidad de Hamilton, de campeón a resignado: "Cuando le vi, ni me molesté en taparle"

El Mundial de Fórmula 1 ha dejado en sus dos primeros Grandes Premios una clara línea de lo que puede ser el resto de la temporada. Esto tan sólo acaba de empezar, pero los Red Bull ya mandan con puño de hierro en el campeonato y no parece haber nadie capaz de ponerse a su altura.

Tan sólo un impresionante y sorprendente Fernando Alonso, con dos terceros puestos en estas dos primeras carreras del año, ha sido capaz de oscurecer en cierto modo el protagonismo de Max Verstappen y de Checo Pérez, pero el resto parecen a años luz. De esta situación de carrera son conscientes el resto de pilotos de la parrilla, especialmente un Lewis Hamilton que hace no mucho ganaba de forma asidua y que ahora se ve relegado a una realidad muy diferente.

El británico finalizó en la quinta posición, por detrás de su compañero de equipo George Russell, pero muy lejos en cualquier de los dos Red Bull. La victoria de Checo Pérez fue incontestable, pero es que Max Verstappen terminó segundo pese a todos los problemas que tuvo el fin de semana gracias a una épica remontada. Los coches de la marca energética vuelan sobre el asfalto y a eso se resigna el propio Hamilton.

El de Mercedes reconoció la cruda realidad y habló del momento en el que Max Verstappen, que llegaba recuperando posiciones desde atrás como una bala, le sobrepasó en la carrera: "No sé cómo ni por qué, pero me pasó con mucha velocidad. Ni siquiera me molesté en taparle porque la diferencia de velocidad era enorme", confesó después de la carrera el británico.

Los más rápidos

Lo que tiene muy claro Lewis Hamilton después de estas dos primeras carreras de la temporada es que los Red Bull van muy rápido, más de lo que iba su monoplaza cuando él era quien dominaba la Fórmula 1: "Nunca había visto un coche tan rápido. Creo que cuando nosotros éramos rápidos, no lo éramos tanto. Creo que es el coche más rápido que he visto, especialmente comparado con el resto".

En Mercedes, al igual que en el resto de las escuderías, están completamente rendidos a la actuación de que están teniendo los Red Bull en este inicio de la temporada. Entre Verstappen y Pérez se han repartido los dos primeros puestos de los dos Grandes Premios que abren el campeonato, y ya George Russell dijo que esperaba ver a estos monoplazas ganando todas las carreras del Mundial.

En la misma línea está Lewis Hamilton, aunque piensa que eso no es algo atractivo para los espectadores, a los que les gustaría ver que está todo mucho más igualado: "Creo que todo el mundo quiere ver a todos cerca, pero es lo que hay y no es culpa mía", alegó el piloto de Mercedes.

Hamilton marcha cuarto en la clasificación general del Mundial con 20 puntos, menos de la mitad de los que ya tienen tanto Max Verstappen, con 44, y Checo Pérez, con 43. El tercero después de ellos es Fernando Alonso con 30 puntos, mientras que Carlos Sainz es quinto con los mismos 20 puntos que Hamilton.

