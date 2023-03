Comienza la guerra en Red Bull: Max Verstappen no acepta estar por detrás de 'Checo' Pérez

La segunda carrera del año dejó a Red Bull otra vez en lo más alto del podio. Supremacía total en este inicio de Mundial de la Fórmula 1. Y si en Bahrein fue primero Max Verstappen y segundo Sergio 'Checo' Pérez, en el Gran Premio de Arabia Saudí se invirtieron los papeles.

El fin de semana no fue fácil para el actual campeón del mundo. Una avería le dejó sin opciones de entrar en la Q3. Se vio así obligado a remontar y vaya si lo hizo. Acabó cruzando la meta en segunda posición, pero para él y su ambición esto no es suficiente.

"No estoy aquí para ser segundo", es lo que dice Verstappen. Aunque se apuntó la vuelta rápida en el Circuito de Yeda y eso supone que continúa siendo el líder en solitario del Mundial en la presente temporada de 2023, sumando un punto más que su compañero de equipo.

Batalla de gallos

'Checo' Pérez fue el primero en ver la bandera a cuadros en Arabia Saudí. Y detrás de él llegó Max Verstappen. Cara de pocos amigos, pese a la remontada. No le gustó esa avería que le dejó saliendo en 15ª posición de la parrilla y teniendo que ir ganando puesto a puesto hasta ese segundo puesto.

Max Verstappen, en el podio del Gran Premio de Arabia Saudí de la F1 2023 Reuters

Aunque esta no es la primera vez que la lucha de egos se hace latente en Red Bull, ya el año pasado, al final de temporada, hubo discrepancias entre sus pilotos. Con la superioridad demostrada en el inicio del nuevo curso, esto parece haber aumentado. Sobre todo teniendo en cuenta que son los que apuntan a luchar por cada victoria, al menos a corto plazo.

En Arabia Saudí, además de la reacción de los Verstappen, padre e hijo, llamó la atención cómo gestionó 'Mad Max' el factor de la vuelta rápida. El neerlandés preguntó que cómo estaba y un ingeniero le respondió que era algo que no les preocupaba, ya que estaba en poder de Pérez. Sin embargo, el actual campeón replicó: "Pero a mí sí me importa".

Finalmente, Verstappen se llevó la vuelta rápida y el punto extra que da lograrla. Y sobre ello habló 'Checo' Pérez con él: "¿Conseguiste la vuelta rápida al final? ¿No te han dicho que mantengas el ritmo?". Max contestó, incluso sabiendo que las cámaras estaban siendo testigos de la conversación: "Ah, sí. Lo hice sí. En la última vuelta. Me dijeron que mantuviera el ritmo, en 33.0. Pero luego pregunté cuál era la vuelta rápida y era una décima más de lo que teníamos".

La cosa no acabó ahí, ya que el mexicano tenía mucho que decir todavía y lo hizo posteriormente: "Pregunté a dos vueltas y me dijeron que mantuviera el ritmo. Tenía la vuelta rápida, y creo que la comunicación de Verstappen fue la misma. Si el equipo te da una instrucción y no la respetas, creo que no es lo ideal".

Sin embargo, para Max Verstappen, después del duro fin de semana, la vuelta rápida era una especie de recompensa que no quiso dejar escapar: "el segundo era el máximo que podía lograr. No creo que haya que hablar nada con la vuelta rápida, quería remontar todo lo posible y es lo que he hecho, quería salvar el fin de semana para mí". Y todo apunta a que faltan muchos más capítulos entre ambos este año

