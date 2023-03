El secreto mejor guardado de Luis de la Fuente para sustituir a Sergio Ramos ya está "preparado"

La Selección juega este sábado su primer partido de la fase de clasificación para la próxima Eurocopa 2024, y este será un encuentro muy especial. Se trata del debut de Luis de la Fuente al frente del banquillo del combinado nacional desde la salida de Luis Enrique tras su discreta actuación en el Mundial de Qatar, así que soplan aires de renovación en el equipo español.

La primera lista del nuevo técnico contó con varias novedades, como la vuelta a Iago Aspas a una convocatoria, y también con ausencias sonadas como la ya esperada de Sergio Ramos. Precisamente en torno a la figura del central se levantó un gran revuelo después de que el zaguero del París Saint-Germain aireara una conversación con De la Fuente y anunciara que, tras no contar tampoco para este seleccionador, se retiraba de la Selección.

Parece que en algunos puestos el técnico quiere renovar al equipo y que además tiene un plan para hacerlo de manera específica en el puesto de central. Así, Robin Le Normand parece ser la gran esperanza de Luis de la Fuente para que en el futuro se afiance como uno de los centrales de garantías de España, aunque todavía habrá que esperar para ello.

El futbolista de la Real Sociedad reconoció abiertamente en un programa de Movistar Plus que el seleccionador y el director deportivo le llamaron hace cerca de un mes para decirle que contaban con él: "Hace un mes me llamaron el director deportivo y el seleccionador y me dijeron que me valoraban. Quería ver cómo lo veía yo", recalcó el jugador donostiarra.

El central, que lleva mucho tiempo a un gran nivel en la Real Sociedad, se mostró además encantado con esta invitación: "Son momentos importantes e increíbles a la vez, y si te llaman y valoran como lo han hecho, son cosas importantes en la carrera de un deportista. Es un objetivo al que todos los jugadores quieren llegar y es un privilegio, lo agradezco mucho y hay que seguir trabajando para estar preparado para la siguiente vez".

Su nacionalización

Por el momento, la convocatoria de Robin Le Normand con España sigue siendo un imposible ya que aún no ha conseguido la doble nacionalidad. El futbolista, de origen francés, está en trámites para obtener el pasaporte español pero por el momento no se ha producido: "Por mi parte todos los papeles están hechos, pero todo necesita su tiempo. El Gobierno, el Consejo de Ministros se reúne... Poco a poco, pero está en buen camino", apuntó.

Le Normand y Zubimendi, con la Real Sociedad EFE

Además, volvió a dejar claro que sería un orgullo ir con España convocado: "Está claro que soy francés, mi familia es francesa... Pero donde me han formado y he cumplido mi sueño de niño es aquí, en España. Llevo ocho años y no voy a convencer a todos, pero no se trata de eso tampoco. Estoy muy feliz, es un orgullo y lo que quiero es defender con todo esa camiseta", comentó Le Normand.

