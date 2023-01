La "traumática" infancia de Hamilton marcada por el bullying y el racismo: "Me lanzaban plátanos"

Lewis Hamilton sigue dando que hablar poco antes de que comience una nueva temporada de Fórmula 1. El piloto británico esta vez ha querido dejar fuera las polémicas y ha abierto un poco más para dar a conocer nuevos datos sobre su infancia. Una etapa poco conocida de él y de la cual ha explicado varios detalles.

Tras autoproclamarse como el mejor piloto de la Fórmula 1, el siete veces campeón del Mundo se explayó en el pódcast On Purpose, del productor Jay Shetty. En él, habló de su dura infancia con el presentador del programa, donde reflejó las dificultades que había vivido durante esa época de su vida.

"Sufrí acoso escolar ya desde los seis años. Creo que en esa época y en ese colegio yo era uno de los únicos tres niños de color y otros chicos mayores que yo me increpaban continuamente", declaraba el siete veces ganador. Un duro relato que muestra las dificultades que tuvo desde joven.

[Hamilton se proclama como el mejor de la historia en la F1: "Nunca habido un piloto como yo"]

Unas crudas palabras que demuestran que la vida del británico no siempre ha estado marcada por la victoria y por la fama. Una infancia en la que tuvo que lidiar contra el bullying y el racismo de mucha de la gente que le rodeaba. Aún así, eso le curtió para llegar a todo lo que ha conseguido.

"No me atrevía a volver a casa y hablar de ello con mis padres, no quería que pensaran que no era una chico fuerte", recalcaba Hamilton sobre el temor a hablarlo con sus progenitores. "El director de la escuela nos tenía manía, y diría que especialmente a mí. Los profesores me decían: 'Tú nunca vas a ser nada'. Recuerdo estar detrás del cobertizo, llorando, como diciendo: 'No voy a ser nada'. Y creyéndomelo por un momento", agregaba sobre su época en el colegio.

Hamilton saluda al público. Europa Press

Tampoco evitó Hamilton que los episodios racistas marcasen su vida. Él mismo asegura que llegó a vivir situaciones enormemente desagradables por ello. "Los constantes golpes, cosas que te lanzaban como plátanos, o gente que utilizaba la palabra con "n", tan tranquilos", explicaba.

Encontrar las fortalezas

Pese a vivir un duro episodio en su juventud, Lewis Hamilton fue capaz de utilizarlo para convertirlo en fortalezas y sacar ese espíritu ganador que siempre le ha caracterizado en la Fórmula 1. Una manera de dejar atrás todo lo sucedido.

"Sentía que el sistema estaba en mi contra y yo nadaba a contracorriente. Pero estoy muy agradecido por ese viaje, porque es lo que me convirtió en la persona que soy hoy", agregaba Hamilton sobre cómo los reveses de su vida le ayudaron a ser un triunfador dentro del mundo del deporte.

Sigue los temas que te interesan