Djokovic olvida su lesión en Australia y se ve claro candidato: "No pensaba en el título hasta hoy"

Novak Djokovic parece lanzado a conquistar el Open de Australia. Tras varios partidos sufriendo problemas físicos en su muslo, el serbio no ha se ha resentido de ellos en su enfrentamiento contra Alex de Miñaur en octavos de final y ha dejado una victoria de muchos quilates frente a un rival de entidad. Una victoria por 2-6, 1-6 y 2-6 para dejar atrás su dudoso inicio.

Tras ganar al ídolo local, Djokovic ha dejado su impronta en Melbourne. Una vez más ha vuelto a demostrar su idilio con la ciudad y el torneo ejecutando una victoria que le coloca como el principal favorito para ganar el Open de Australia. Una contundente puesta en escena en la que parece haber olvidado sus problemas físicos.

Él ya se ve como uno de los principales candidatos a ganar el torneo y ha recalcado que ya piensa en el título. Un hambre ganador voraz que ha despertado a uno de los mejores jugadores de la historia del torneo, que busca coronarse por décima vez allí. Y ha sido muy claro.

Djokovic se golpea el pecho. REUTERS

"Es el mejor tenis que he jugado este año y me he sentido bien a nivel de movilidad. Hace una semana no pensaba en el título sino en jugar el siguiente partido. Ahora me siento que puedo ganar de verdad", apuntaba tras ganar a de Miñaur en apenas tres sets corridos.

Aún así quiso descargarse de la presión de ser el gran favorito. También apuntó a Stefanos Tsitsipas. El griego suma tres semifinales en Australia y una final de Grand Slam en Roland Garros, por lo que su experiencia se antoja como el principal handicap para Djokovic de alzarse con la victoria.

"No creo que sea una ventaja ser el único que ha ganado títulos grandes de los que restan. Tsitsipas tiene mucha experiencia y ya ha estado cerca de ganar. Hay un grupo de tenistas americanos que lo están haciendo muy bien", recalcó sobre el pelotón de favoritos que le pueden hacer frente.

Precaución con la lesión

Djokovic también quiso tomarse con cautela el resultado de su último partido. Pese a no sentir nada frente al australiano, no quiere aventurarse a que ya la ha superado completamente y quiere esperar a ver cómo avanza la situación con su muslo.

"Hoy no he notado nada, pero nunca sabes lo que va a pasar en los próximos partidos. Es cansado hacer tantos tratamientos, pero es necesario para estar en condiciones. Estoy tomando muchos antiinflamatorios. No quiero celebrarlo porque no sé cómo responderá mi cuerpo mañana", recalcó.

