Kyrgios, operado con éxito y sin olvidar a Djokovic: "¿Cómo fui capaz de ganar a ese tío?"

Nick Kyrgios está de vuelta. No, no en las pistas, pero sí en las redes sociales. El tenista australiano ha regresado al foco mediático con dos publicaciones que no han tardado en ser de lo más comentadas. En una, se le puede ver después de ser operado de los problemas que sufre en su rodilla. En la otra, se rinde una vez más a Novak Djokovic.

Antes de iniciar su andadura en la nueva edición del Open de Australia, fue el propio Kyrgios el que se encargó de confirmar su baja en el primer Grand Slam del año. En su rodilla, un pequeño desgarro y un quiste en el menisco lateral. "Estoy devastado obviamente, este es el Slam de mi país. Quería darme algo de esperanza. Creía que tenía la oportunidad de jugar", aseguró entonces.

Después de pasar el mal trago, el tenista australiano ha sido operado con éxito este mismo lunes. Él mismo ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram después de superar la intervención en su rodilla. En la imagen, sale con el móvil en sus manos y también haciendo una peineta. 'Bad Boy' siempre.

Eso sí, pese a la peineta a la cámara, Kyrgios sí que ha querido mandar un mensaje a sus seguidores. "Operación completada. Haré todo lo que pueda para volver a dar lo mejor de mí. Para los que siempre estáis ahí y me mandáis ánimos... Os quiero", ha escrito en la citada red social.

Alucinado con 'Nole'

Pese a estar en el hospital y acabar de ser intervenido, Nick Kyrgios no pierde la vista lo que está pasando en el Abierto de Australia. En este primer major del 2023, Novak Djokovic continúa avanzando y ya se encuentra a tan solo tres partidos de conquistar el que sería su 22º Grand Slam, con el que empataría con el español Rafa Nadal en lo más alto.

Watching Novak tonight makes me feel good about my tennis in general how have I beaten this guy — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 23, 2023

En Twitter, Kyrgios ha reaccionado a la victoria de Djokovic sobre De Miñaur. "Ver a Novak esta noche me ha hecho sentir bien con mi tenis en general. ¿Cómo fui capaz de ganar a este tío?", ha bromeado el australiano después del triunfo de 'Nole' en el Open de Australia.

El propio 'Nole' también se ha manifestado de lo más optimista en su carrera hacia el 22º major: "Es el mejor tenis que he jugado este año y me he sentido bien a nivel de movilidad. Hace una semana no pensaba en el título sino en jugar el siguiente partido. Ahora me siento que puedo ganar de verdad".

