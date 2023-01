Hamilton se proclama como el mejor de la historia en la F1: "Nunca habido un piloto como yo"

Lewis Hamilton no suele dar puntada sin hilo. El piloto de Mercedes, acostumbrado a campar a sus anchas en los últimos años hasta la irrupción de Max Verstappen, ha ocupado un segundo plano esta temporada y busca recuperar ese halo que le ha llevado a ser heptacampeón del mundo.

A través de una charla con el medio neerlandés Formula1.nl, Hamilton ha quiso responder a una de las cuestiones que le hicieron. En ella, le preguntaron sobre su disputa con Max Verstappen, ídolo absoluto en su país, y le recordaron que no habido ningún piloto que haya ganado superado los 300 Grandes Premios.

Y como suele caracterizar al piloto, respondió con contundencia. "Pero nunca ha habido un piloto como yo en la Fórmula 1. Eso está claro", declaraba Hamilton con seguridad. Unas palabras que han causado revuelo, aunque lo único cierto es que tiene siete campeonatos en su haber.

En esa cifra, la de superar 300 Grandes Premios y no conseguir victoria, Hamilton podría romperla esta temporada. De conseguirlo, superaría a Kimi Räikkönen, que logró la última en su carrera 288. Hamilton, por contra, lo logró en la 287. Fernando Alonso se quedó en la 201 y también puede romper esa marca, aunque se antoja algo más difícil.

"Sobre el año pasado, lo que tengo que decir es que, como equipo, somos ahora más resistentes y decididos. Eso vino de buscar luchar más después de lo que ocurrió en 2021", argumentó sobre sus problemas en las dos últimas temporadas. En particular, en 2022, acabó en la sexta plaza del Mundial.

"Luego, en un momento del año pasado, mi pensamiento fue: "Dios mío, no podemos luchar por el campeonato del mundo con este coche', y no había marcha atrás. Comenzamos el año con un coche que no queríamos y terminamos con un coche que tampoco queríamos", analizó sobre su mal año, muy alejado de las expectativas.

Renovación en marcha

Lewis Hamilton ya se ha puesto manos a la obra para poner en marcha su renovación con Mercedes. El británico, que termina a finales de 2023 su unión, quiere seguir ligado a la escudería pero no a cualquier precio. Él quiere uno de los mayores contratos de la historia.

Unido a que Mercedes no quiere dejar escapar a su gran figura, todo apunta a que quieren blindar al británico. Se habla de una oferta de 140 millones de euros por dos temporadas, es decir, 70 por cada una de las que firme. Una cantidad que le colocaría como el mejor pagado de la parrilla, por encima del 40+20, fijo más variables por ganar el Mundial, de Max Verstappen.

