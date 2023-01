Órdago de Hamilton a la F1: "Si no puedo defender los Derechos Humanos, prefiero no correr más"

Lewis Hamilton se ha hartado. Muchos estaban esperando a que el piloto británico se manifestara después de la última norma que ha introducido la FIA y que ha restringido en gran medida las protestas de los corredores a nivel político y social. Esas que algunos como el heptacampeón o como Sebastian Vettel pusieron tan de moda.

Asuntos raciales en referencia a la xenofobia o incluso la defensa de las mujeres, de los derechos del colectivo LGTBI o temas medioambientales se hicieron la comidilla del paddock a medida que algunos de estos pilotos sacaban camisetas apoyando este tipo de causas. No obstante, eso ahora se terminó.

Por norma, se podrá seguir protestando, pero solo con aquellos mensajes que tanto la FIA como libertad media hayan autorizado previamente. Algo que ha recibido muchas críticas, no solo por la perdida de libertad y de espontaneidad, sino también porque ahora la Federación Internacional puede controlar aquellos mensajes que no quiera mostrar en determinados territorios.

Hamilton ha decidido romper su silencio en unas declaraciones que han sido recogidas por el diario The New York Times y en las que ha lanzado un órdago total a la Fórmula 1. Tanto es así que, de momento, si el 'Gran Circo' no le deja seguir llevando a cabo sus protestas se planteará echarse a un lado para reivindicar de esa manera el efecto silenciador que se lleva a cabo en el deporte de élite del motor.

El ataque de Hamilton

"Todavía hay muchos obstáculos que superar en ese sentido. Con suerte, no será así por mucho más tiempo, pero es triste ver que estas cosas todavía existen a día de hoy". El piloto de Mercedes, que ha tenido este curso su peor temporada en la Fórmula 1, cree que es pronto para frenar con este tipo de conductas, sobre todo después del éxito que consiguió registrar cuando en el año 2020 se hizo el mayor abanderado de proclamas como el 'Black Lives Matter'.

Hamilton considera que es necesario dar voz a estas luchas porque de lo contrario perdería el poder que han ido ganando recientemente: "Si no puedo tener conversaciones con la gente, si no puedo hablar de esos temas tan delicados... no tendrán la repercusión que deben tener. Por lo tanto, las organizaciones que pueden cambiarlo no dedicarán sus energías a mejorar eso".

"2020 tuvo un gran impacto personalmente. Me siento empoderado para ponerme de pie y hablar abiertamente sobre cualquier tema. Independientemente del resultado, sé que siempre hay que decir y hacer cosas, porque mucha gente está sufriendo".

El siete veces ganador del título mundial de Fórmula 1 se ha quejado de que si un universo tan mediático como el suyo no puede dar voz a causas que considera justas, no tendrá sentido seguir participando de él ni siendo una de sus mayores imágenes y reclamos en el planeta: "Si no puedo defender los derechos humanos y no puedo continuar con lo que he estado haciendo estos años, prefiero no correr más".

