Hamilton descarta a Fernando Alonso y Aston Martin de la batalla por el Mundial de Fórmula 1

La pretemporada de la Fórmula 1 se acerca y los pilotos ya se empiezan a meter en su mood competitivo. Muchos esperan que 2023 sea un año que iguale fuerzas y no se repita el dominio de Red Bull y Max Verstappen durante gran parte del curso como ocurrió en 2022. Lewis Hamilton quiere volver a pelear por el Mundial y ve varios candidatos más, pero no a Fernando Alonso en su estreno con Aston Martin.

Hamilton afronta el desafío de volver a luchar por un título que durante seis temporadas seguidas no se le escapó. "Aún somos el mejor equipo", asegura el piloto inglés que confía en la misma estructura que durante ochos años seguidos ganó el Mundial de constructores.

Confianza en las 'flechas plateadas': "Me gustaría pensar que seremos los que competiremos con Red Bull y podremos vencerlos nuevamente, lo creo seguro", asegura. Están obligados a ello tras un año en el que Hamilton no logró sumar ninguna victoria por primera vez en su carrera.

Pero Hamilton no cree que Mercedes vaya a estar solo en su batalla contra Red Bull. Vaticina un Mundial disputado, con más de dos contendientes: "Pero realmente espero que Ferrari sea fuerte en los próximos años. Han tenido un año difícil, pero ha habido algunas señales fuertes, obviamente, que se han visto este año, lo cual ha sido agradable de ver. Ha sido agradable ver que a Ferrari le va bien de nuevo", señala.

El piloto inglés ve incluso alguna posible sorpresa, pero no parece considerar a Alonso y Aston Martin parte del grupo: "Espero más que una batalla de dos vías el próximo año. Espero que haya al menos tres de nosotros. Y si no, sorprendentemente, tal vez más. ¿Por qué McLaren no puede estar allí? Ya veremos. O incluso Alpine lo ha estado haciendo increíble. Ya veremos".

Alonso, ilusionado

Hay que recordar que venimos de un año en el que las tensiones resurgieron entre Hamilton y Alonso, especialmente por el incidente que tuvieron en el último Gran Premio de Bélgica. El de Mercedes parece no querer dar mucha importancia al cambio del español de Alpine a Aston Martin aunque puede ser solo una de esas indirectas que acostumbra a lanzar.

Mientras tanto, Alonso afronta con ilusión la aventura que acaba de arrancar. Su fichaje por Aston Martin ya es oficial a todos los efectos por la entrada en vigor de su contrato. El asturiano si cree que la firma británica -como Hamilton- pueda luchar por todo este año, aunque la ilusión está depositada sobre todo en el 2024. Cada vez queda menos para una temporada que arranca el 5 de marzo. La cuenta atrás ha comenzado.

