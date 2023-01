Rudi García, el 'monstruo' que dirigirá a Cristiano Ronaldo: "En el campo es tan malo como persona"

La aventura de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí comenzó con su presentación con el Al-Nassr esta semana. El astro portugués ya está con su familia en el país de Oriente Medio y entrena para el momento de su debut, que deberá esperar por una sanción de dos partidos que arrastra desde Inglaterra. El 21 de enero es la fecha indicada.

Quien más espera que Cristiano esté disponible es Rudi García, el que será su nuevo entrenador en el Al-Nassr. El técnico francés de 58 años llegó al banquillo del equipo saudí hace solo unos meses, en verano de 2022, y ahora tendrá la suerte de trabajar con una de las grandes leyendas de la historia del fútbol.

Rudi García acompañó a Cristiano en su presentación y le dio la bienvenida con un mensaje: "Es un ejemplo, todo el mundo lo sabe. Mi objetivo para Cristiano Ronaldo es que sea feliz, quiero que se divierta jugando con Al-Nassr y ganando con Al-Nassr", aseguró al lado del portugués.

Pero han pasado pocos días hasta que se ha tratado de mostrar la verdadera cara de Rudi García. El encargado ha sido el mítico Juninho Pernambucano, histórico del fútbol brasileño y ahora director deportivo del Lyon, club en el que desarrolló sus mejores años de carrera profesional.

Juninho tiene un pasado con Rudi García, que entrenó al Lyon durante año y medio (octubre de 2019 - mayo de 2021) cuando el brasileño tenía ya el cargo de directivo. Las cosas no terminaron nada bien, en vistas de la dura crítica que el exfutbolista ha realizado sobre el técnico galo.

Mal recuerdo en Lyon

"Mi experiencia con Rudi García, el nuevo entrenador de Cristiano, fue terrible. Es el peor personaje que he conocido en el fútbol", señaló. Y añadió: "No sabe dirigir nada. Dirige por el miedo que impone a los demás. Solo respeta a las personas que tienen poder o de las que puede. Necesita eso, ser el centro de atención. No ha evolucionado como ser humano, pero sabe que necesita demostrar que, en algunas situaciones, logra engañar a mucha gente. En el campo es casi tan malo como en persona".

Juninho siguió con su análisis de Rudi: "No se atreverá a hacer nada que estorbe, al contrario, incluso le servirá el desayuno a Cristiano si es necesario. Intentará ser amigo de Cristiano, ser cercano y hará todo lo posible por ello. Será un sueño para él ser amigo de Cristiano Ronaldo".

Rudi García en el Lyon Reuters

"A Rudi García le da igual el éxito del equipo y el ambiente en el vestuario. Lo que importa es que él sea el centro de atención, aunque sea en crisis. Pero como todos los seres humanos sumamente fríos, reconoce a los mayores que él y trata de aprovecharse de ello. Cristiano Ronaldo es uno de los más grandes de la historia del fútbol, una leyenda, y Rudi lo sabe", concluyó.

Las palabras de Juninho, en realidad, no sorprende. Ya cuando se certificó la marcha de Rudi García del Lyon dijo de este que "es una persona fría y calculadora, muy desconfiado e inseguro. Por eso impone miedo a los empleados y al equipo técnico en general, porque no confía en sí mismo".

Rudi García lleva entrenando desde hace más de dos décadas. Empezó en el modesto AS Corbeil-Essonnes y luego saltó al St-Étienne. Su mayor éxito en Francia fue ganar la Ligue-1 con aquel Lille de Eden Hazard o Gervinho en la temporada 2010/2011. Luego entrenaría a la Roma sin demasiado éxito y el Marsella fue su última experiencia antes del Lyon.

