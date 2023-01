La última gran guerra de Cristiano: rompe con Jorge Mendes tras su mala salida del Manchester United

La carrera de Cristiano Ronaldo no hace más que dar bandazos de un lado a otro. La estrella portuguesa, que acaba de ser presentado como nuevo jugador del Al-Nassr de Arabia Saudí, ha dado un giro radical a su vida en los últimos meses. Su salida del Manchester United, su llegada a un fútbol poco desarrollado y su fracaso en el Mundial con Portugal han dibujado unas últimas semanas espantosas.

Sin embargo, poco a poco se van conociendo más detalles de cómo se habrían producido los últimos movimientos, especialmente en su entorno más cercano. Así pues, ahora ha trascendido que el futbolista portugués podría haber roto su relación con Jorge Mendes, la persona que ha guiado su carrera desde sus comienzos y quien se había convertido en un pilar fundamental durante toda su trayectoria, primero en Manchester, después en Madrid y por último en Turín antes de regresar a Old Trafford.

Ahora, desde Portugal, el diario Público informa de la ruptura entre el agente y el jugador. De hecho, Mendes no ha liderado las negociaciones de Ronaldo para llegar al Al-Nassr. Ha sido Ricardo Regufe, quien se ha convertido ahora en su mano derecha, quien ha estado al frente de las conversaciones con el conjunto saudí en el que 'CR7' para a continuar, al menos, los dos y medio próximos de su carrera.

[El contrato de jeque de Cristiano Ronaldo: baño de oro en Arabia Saudí]

Un contrato astronómico, se habla de más de 200 millones de euros por temporada, y que tendría vinculaciones más allá de lo deportivo. Ronaldo se va a convertir en un icono del país en el mundo, en un ejemplo para todos los niños y niñas que quieran dedicarse al fútbol para buscar un futuro mejor y en un embajador de la candidatura de Arabia Saudí para el Mundial de 2030. Ese en el que Portugal es candidata a ser organizadora junto a España y Ucrania. Cristiano contra su nación.

Cristiano Ronaldo, durante su presentación como nuevo futbolista del Al-Nassr de Arabia Saudí Reuters

Las rupturas de Cristiano

Si algo está quedando claro en las últimas semanas es que a Ronaldo no le tiembla el pulso si considera que tiene que ir en contra de su agente. Ya lo demostró durante el Mundial con Fernando Santos, ya exseleccionador de Portugal, y ahora lo ha demostrado con esa ruptura con Mendes. El conflicto entre ambos estalló cuando Cristiano se decidió a dejar el Manchester United tras sus problemas con Ten Hag y con parte del vestuario.

[Jamie Carragher ataca a Cristiano: "Él termina su carrera con una entrevista y Messi gana el Mundial"]

El 'superagente' portugués se mostró contrario a la explosiva entrevista que dio Ronaldo para dar a conocer su enfado en Old Trafford y que propició que el Manchester United rescindiera su contrato mientras este estaba ya presente en la concentración con la selección lusa para el Mundial. De esta manera, la persona que unos meses antes había intentado buscarle acomodo en el fútbol europeo en equipos como el Atleti, el Chelsea, el Borussia Dortmund, el PSG o el Sporting de Lisboa, se apartaba de manera clara de su carrera.

A pesar de esta separación, Ronaldo no ha roto con la agencia de Mendes, Gestifute, y sigue siendo jugador propiedad de esta gran cadena de representación. Cristiano y Jorge llevaban juntos desde que el futbolista portugués comenzó a despuntar en el Sporting de Portugal. Sin embargo, ya la salida del cinco veces Balón de Oro de la Juventus en el verano del 2021 empezó a generar un distanciamiento entre ambos. Para Mendes, regresar a Manchester no era positivo, algo que se ha terminado demostrando.

[El Al-Nassr pone fin al culebrón y anuncia el fichaje de Cristiano Ronaldo]

Esta información surgida desde el país natal de ambos apunta también a que el Manchester United habría transmitido a Jorge Mendes su malestar por varios malos comportamientos del jugador, abriendo así también una brecha entre club y representante. La convulsa situación de Ronaldo en el vestuario de Old Trafford provocó que Mendes tuviera que moverse con celeridad para encontrarle una oferta y en esas apareció la posibilidad del Al-Nassr en noviembre.

Jorge Mendes, representante de fútbol Reuters

En un primer momento, Cristiano no quiso ni escuchar la propuesta del equipo de Ryad. Sin embargo, tras no despuntar en el Mundial, no le ha quedado más remedio que recuperar dicho ofrecimiento, aunque ya sin la supervisión de un Mendes que se echó a un lado durante finales del mes de noviembre y principios de diciembre.

[Las malas decisiones de Cristiano desde que salió del Madrid: sin Mundial y un declive lejos de la élite]

Ahora, después de más de 15 años en la élite, Ricardo Regufo ha pasado a ser la mano derecha de Cristiano Ronaldo y quien le ha acompañado en su viaje a Arabia. Sin embargo, sus derechos de imagen siguen siendo gestionados por la compañía Polaris, una empresa vinculada a Gestifute, la agencia de Mendes.

Sigue los temas que te interesan