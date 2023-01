Cristiano Ronaldo: "Muchos clubes de Europa, Brasil o Estados Unidos intentaron ficharme"

Cristiano Ronaldo fue presentado como nuevo futbolista del Al-Nassr en una presentación multitudinario. Hasta 30.000 aficionados se dieron cita en el Mrsool Park para ver la puesta largo del ex de equipos como el Sporting de Portugal, el Manchester United, el Real Madrid o la Juventus de Turín.

Para amenizar la espera, el cantante de Arabia Saudí Ayed interpretó sus mejores éxitos con la camiseta de Cristiano, con el '7' a la espalda, ante todos los espectadores. De ahí a música electrónica hasta que por fin llegó al estadio un elegante Ronaldo, vestido con traje gris y corbata azul perla.

Así llegó y se fue de la rueda de prensa con su mítico grito de "¡Siiiuuuuu!". Todos están felices de tenerle en el Al-Nassr. Como así demostró su ya entrenador Rudi García: "Cristiano es uno de los mejores de la historia. Para mí, para el país y para el club es fantástico que alguien de su talla pueda venir".

Cristiano Ronaldo, durante su presentación como nuevo futbolista del Al-Nassr de Arabia Saudí Reuters

"He visto grandes jugadores a lo largo de mi vida, pero no como Cristiano. Entrenar a Cristiano va a ser muy sencillo porque hay muy poco que explicarle. Tengo muchas ganas de poder compartir nuestra experiencia", agregó el nuevo míster de Ronaldo. Antes, fue el propio futbolista el que tomó la palabra.

Jugar en Arabia Saudí

"El mundo del fútbol está muy avanzado, la liga es muy competitiva y estoy contento de estar aquí. Tengo ganas de jugar, incluso mañana si el entrenador me da la oportunidad".

Críticas por su apuesta personal

"No me preocupa lo que diga la gente, hoy en día el fútbol ha evolucionado y es muy competitivo. No es el final de mi carrera".

Ambición intacta

"Es bueno venir aquí. He roto todos los récords en Europa y quiero hacerlo también aquí. He venido aquí para ganar. Quiero disfrutar y sonreír todos juntos aquí en el Al-Nassr".

Cambio en el fútbol

"El fútbol ahora es diferente, la evolución del fútbol es diferente".

[El contrato de jeque de Cristiano Ronaldo: baño de oro en Arabia Saudí]

Mensaje a los haters

"Mucha gente habla, pero no sabe nada de futbol".

¿Por qué el Al-Nassr?

"Quiero transmitir una visión diferente del país y del fútbol aquí, y por eso he aceptado este reto".

Un cambio mirando al futuro del fútbol

"Es una gran oportunidad, no solo en el fútbol, de cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones. Muchos clubes de Europa, Brasil, Australia, Estados Unidos e incluso Portugal intentaron ficharme".

Adiós definitivo a Europa

"Mi trabajo en Europa está hecho, estoy orgulloso de un nuevo reto".

Gran desafío

"Es un desafío, no solo futbolístico, fichar por el Al Nassr".

Apoyo familiar

"Mi familia está contenta y me apoyan. En Arabia están muy contentos con mi llegada y la de mi familia. Es mi decisión, me ha apoyado mi familia, sobre todo mis hijos, estamos orgullosos. La gente en Arabia Saudí me ama. La bienvenida ha sido espectacular".

