Mercedes entra en la última polémica entre Alonso y Hamilton: "Fernando es un cachondo"

Fernando Alonso y Lewis Hamilton se están viendo inmersos esta temporada en un pique. Parece un reducto de la rivalidad que ambos llevaron al límite en 2007 y que ninguno ha podido olvidar. De vez en cuando vuelven a saltar chispas y es lo que ya ha ocurrido en más de una ocasión durante el 2022.

La última ha venido por las palabras de Alonso en una entrevista con un medio neerlandés. El asturiano compara a Hamilton y Verstappen, dejando un titular que ha sido de lo más polémico: "Los títulos de Max tienen más valor que los de Hamilton", dijo hace unos días en esa charla.

El paddock de la Fórmula 1 se vio sacudido por esta afirmación de Alonso, quien quiso matizar sus palabras en sus redes sociales: "Todos los títulos son increíbles, bien merecidos e inspiradores. Incomparables entre sí y disfrutemos de campeones y leyendas de nuestro tiempo actual. Cansado de la continua búsqueda de titulares", dijo.

Wolff responde a Alonso

Aún así, la reacción de Alonso no pudo evitar que el asunto se hiciera bola. Hamilton subió una foto de 2007 en el que aparecía él en lo más alto del podio consolando a Fernando y ahora Mercedes ha respondido. Lo ha hecho a través de Toto Wolff, jefe del equipo germano, que se toma con humor este tipo de roces.

"Es un cachondo, crea titulares, y este deporte se basa en los titulares. Los dos son grandes campeones del mundo", dijo Wolff sobre Alonso tratando de zanjar la polémica. Y añadió que no cree que Fernando haya intentado descentrar a su piloto: "A Alonso le gusta eso, pero no creo que esté molestando a Lewis ni un milímetro", señaló.

Hamilton volvió a hablar tras quedar segundo en el lugar del Gran Premio de México. El inglés aseguró el domingo que lo que dijo Alonso del valor de sus siete Mundiales solo le "hace reír".

"Realmente no tengo mucho qué decir sobre eso, me hace reír. He intentado ser muy respetuoso a lo largo de estos años. Por ejemplo, cuando me han preguntado quién ha sido el mejor piloto contra el que he competido, sólo he lanzado elogios", explicó el piloto con más títulos del mundo de la Fórmula 1 junto al alemán Michael Schumacher.

Al piloto de Mercedes también le preguntaron por su reacción en Twitter y tiró de humor, igual que su jefe de equipo: "No cabe duda de que es interesante ver los comentarios que se hacen de esto, pero no importa realmente. Es por eso que sólo puse un pulgar arriba", sentenció en México.

Vuelven los roces entre Alonso y Hamilton, pero falta por ver hasta dónde puede llegar esto. De momento, parece que ambos pilotos han tratado de calmar las aguas a dos carreras de acabar la temporada. En 2023, si ambos vuelven a competir por los mismos objetivos, la tensión amenaza con volver a dispararse.

