Terremoto en Alpine por Fernando Alonso: Szafnauer le pide perdón y Ocon discute sus protestas

20 días. Es el tiempo que a Fernando Alonso le queda dentro del equipo Alpine y ya ni siquiera disimula que está deseando que llegue el momento. El enésimo palo, sufrido este domingo en México con otra rotura, hunde aún más al asturiano en una temporada cuyo rendimiento ha estado muy encima de los resultados.

"Para el coche '14' siempre hay problemas de fiabilidad", decía Alonso en el paddock tras la última carrera. "A 20 vueltas del final perdí un cilindro, así que estaba rodando con solo tres cilindros y me faltaba el 20% de potencia. Estaba 20 segundos delante de mi compañero o de los McLaren, así que la carrera era excepcional. En Austin y aquí hice mis dos mejores carreras en cuanto a ritmo", explicaba,

Las quejas de Alonso son el reflejo del dolor que le están causando los continuos problemas del A522. Se siente perjudicado por su equipo, incluido en la batalla contra su compañero Esteban Ocon. En Alpine no les queda otra que pedir perdón al bicampeón del mundo.

Las palabras de Otmar Szafnauer, jefe de Alpine, tras lo de México traen las disculpas del equipo con Alonso. No encuentra explicación a que Fernando esté teniendo más problemas con su coche que Ocon: "No tenemos a la misma gente preparando el motor de Esteban y Fernando, así que aunque la probabilidad es baja, nunca es cero y puede pasar. Recuerdo cuando yo estaba en Honda, Takuma Sato tuvo como 13 averías de motor en un año y Jenson (Button) tuvo cero. Nunca encontramos nada para mostrar por qué eso sucedía. ¿Takuma pilotaba tan diferente?", resaltó.

Para Szafnauer, no hay otro motivo más allá de la mala suerte: "No que nosotros hayamos encontrado o podamos ver. No hay nada que veamos en el coche, pero en estas circunstancias siempre ha ido en contra de Fernando. Le pedimos perdón a Fernando. Él siempre se sentirá frustrado cuando gestiona así una carrera y tiene los puntos a mano".

Fernando Alonso y Esteban Ocon, durante el GP de México Alpine F1

Que Alpine esté teniendo graves problemas de fiabilidad sí tiene un por qué para Szafnauer: "No olvidemos que congelamos los motores al principio del año y que decidimos ir más allá con las prestaciones porque la FIA permite resolver después la fiabilidad (con evoluciones). Hemos arreglado cada problema que nos hayamos encontrado. No se puede añadir más rendimiento al motor hasta 2026, pero sí podemos corregir la fiabilidad. Estratégicamente es una buena decisión. Habrá mejoras en invierno para la fiabilidad. Pero este motor durará hasta 2026", admitió.

Ocon marca territorio

Hay alguien en Alpine que, sin embargo, no está de acuerdo con las protestas de Alonso sobre los problemas que caen casi siempre de su lado. Es su compañero, Esteban Ocon. El galo lamentó lo que le ocurrió a Fernando en México, pero quiso recalcar que no hay una diferencia entre uno y otro y él también ha pasado por problemas:

"Mi caja de cambios se rompió en Imola. El coche se rompió en Silverstone, me retiré en Singapur. Mi coche también se rompe. He tenido seis cambios de motor, como él. Obviamente, el suyo se rompió en México, pero los dos llevamos el mismo número de motores", dijo Ocon. Poco hay por arreglar en Alpine para Fernando...

