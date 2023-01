Scolari no quiere a Luis Enrique como entrenador de la selección brasileña: "Lo ha perdido todo"

El banquillo de la selección de Brasil es ahora mismo uno de los puestos más codiciados del mundo del fútbol. Tras la salida de Tite después de haber fracasado en el Mundial de Qatar al no conseguir pasar de cuartos de final, tanto el técnico como la CBF decidieron dar por terminada su relación.

Desde entonces, muchos han sido los nombres que han sonado para ser el nuevo entrenador de la selección brasileña. L'Équipe elaboró una lista donde informaba de algunos de los candidatos. En ella se incluían desde Zinedine Zidane hasta Marcelo Gallardo pasando por Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Roberto Martínez o Rafa Benítez.

Técnicos de todos los colores y gustos futbolísticos. De todos ellos, Roberto Martínez se ha caído ya de la lista al haber firmado por Portugal tras haber dejado otro fracaso más con Bélgica. Sin embargo, desde Brasil, el medio UOL hablaba del interés de la CBF en fichar a Carlo Ancelotti incluso planeando una reunión con el entrenador del Real Madrid.

[Brasil busca entrenador de forma inminente: quiere una reunión con Ancelotti en las próximas semanas]

De momento, el técnico italiano está centrado en el Real Madrid y solo una destitución le abriría la puerta a poder firmar por Brasil. No obstante, Ancelotti ya dejó claro que su intención una vez terminara su segunda etapa en el Real Madrid era dejar los banquillos. Aún así, tener esa aventura en una selección parece un reto merecedor de poder aparcar esa idea. Su contrato en la capital de España concluye en 2024. Pero junto a todos ellos también ha sonado con fuerza el nombre de otro entrenador. Se trata de Luis Enrique.

Luis Enrique, tras la derrota española en el Mundial de Qatar contra Marruecos. Dylan Martínez Reuters

El ataque de Scolari

Al igual que en los casos de Tite o Roberto Martínez, al asturiano también le ha costado el puesto su fracaso en el Mundial con la selección española. Sin embargo, parece que la mala imagen dejada en Qatar no le ha reducido su cartel, ya que también ha sonado para algunos clubes de la Premier League.

[Luis Enrique suena para el cotizado banquillo de Brasil: Zidane y Tuchel también son candidatos]

Ahora, Luis Enrique ha recibido un palo importante por parte de otro entrenador. Además, se trata de una voz autorizada en Brasil, ya que fue el último seleccionador que consiguió guiar a la 'Canarinha' hasta la victoria en una Copa del Mundo. Se trata de Luiz Felipe Scolari, entrenador del equipo brasileño en el Mundial de Corea y Japón del año 2002, aquel que vio a Ronaldo brillar en su máximo esplendor.

Scolari ha sido preguntado por la posibilidad de que Luis Enrique pueda ocupar el puesto de seleccionador y no ha dudado en atizar al entrenador español: "¿Qué ha ganado? Tiene que tener desempeño. Es muy bueno, pero lo ha perdido todo. ¿Qué significa que es bueno? Mourinho lo ganó todo. Creo que sería más fácil contratar a un sudamericano que a un europeo".

El técnico, que también fue seleccionador de Portugal, no ha escondido su opinión sobre un entrenador que consiguió ganar nueve títulos en tres años con el Barça, triplete incluido, pero que desde que salió de la Ciudad Condal no ha tenido el mismo éxito, especialmente en una Selección en la que no ha cumplido con las expectativas.

