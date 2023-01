La familia de Dani Alves quiere cambiar su abogado y su defensa para tratar de demostrar su inocencia

La situación que está atravesando Dani Alves ha dejado en shock al mundo del fútbol. El exjugador de equipos como Barça o Sevilla se encuentra detenido en la prisión de Brians 1 de la Ciudad Condal tras haber sido acusado de agresión sexual. Los supuestos hechos se habrían producido el pasado 30 de diciembre en la discota Sutton de Barcelona.

Dos días después, la chica que se identificó como víctima de esta agresión, denunció a Alves y desde ahí se ha iniciado una investigación que tiene al jugador en prisión a falta de conocer el veredicto final del caso. Cuando parecía que las cosas no podían ir peor para el brasileño, su familia ha roto su silencio para dar más detalles de la situación.

La familia se encuentra destrozada por lo ocurrido en los últimos días y siguen defendiendo a ultranza la inocencia de quien el sustento económico de todo el clan Alves. Varios miembros de la familia han hablado sobre temas tan importantes como el descontento que están experimentando con la abogada que lleva la defensa de Dani, Miraida Puente Wislon.

En este momento se plantean terminar su relación con ella y realizar un cambio en el equipo que lleva la defensa del jugador. Su deseo es que esa función pase a hacerla el jurista Andrés Marhuenda Martínez. Este experto penalista ya se encuentra trabajando en la nueva estrategia que seguirá Dani Alves y en breve tendrá un encuentro con el jugador en prisión.

El testimonio de los Alves

Ney, hermano del jugador, lo confesaba así en el programa Fiesta: "Nos encontramos impotentes ante esta situación. Creo que la abogada no lo está haciendo bien". Sin embargo, no ha sido la única defensa que ha recibido ya que también ha roto su silencio Dinora Santana, primera mujer del jugador y quien sigue siendo su agente.

"Dani jamás, jamás, jamás haría esto. Jamás. Te lo digo yo que lo conozco desde hace veintidós años, y he estado casada con él diez años". No parece suficiente como para demostrar la inocencia del jugador, pero desde el 'clan' de los Alves están muy seguros de que Dani no cometió los hechos de los que está siendo acusado.

Además, Dinora asegura que en la familia lo están pasando realmente mal: "Ha sido un shock para mí y para mis hijos, que lo están pasando muy mal. En la familia están nerviosos y agobiados porque quieren verlo, pero nadie puede acceder a él hasta ahora".

"Sé que está triste, pero que está bien. Él mismo está arreglando todo con sus abogados. Yo estoy para hacer lo que haga falta para ayudarlo. Yo estoy aún en el susto. Parece que es una pesadilla y que no está pasando".

Dinora también habló sobre la función de su abogada: "Él le dijo a su abogada que me llamase para solucionar las cosas más urgentes, pero no he tenido acceso a él. No he podido ir a verle. La abogada dice que está penalizada por una ley y que no puede decir nada. Solo puede decirme que está bien".

"La abogada dice que no puede contar nada. Me dijo que está trabajando en el caso. Y que necesita trabajar para ayudarlo a él, que no puede estar atendiendo a todo el mundo. Solo Miraida le ha podido ver". Lo que no para de crecer es la desconfianza de la familia hacia Miraida.

Hay que tener en cuenta que Dani Alves ya ha cambiado hasta en tres ocasiones su testimonio. Primero aseguró que no conocía de nada a la víctima, poco después confesó que había coincidido alguna vez con ella y, finalmente, expresó que habían mantenido relaciones sexuales, pero que estas habían sido consentidas en todo momento. No obstante, no se descarta que el jugador vuelva a cambiar su testimonio en las próximas horas.

Quien más afectado se ha mostrado en los medios de comunicación ha sido Junior, otro de los hermanos del jugador: "No aguanto más. Pasan los límites. Está prohibido visitarle. No sé qué más hacer. Daremos la vida si es necesario para que salga de este infierno". Junior ha viajado a España para seguir de cerca el caso y espera que sus padres puedan volar también muy pronto.

