Brasil busca entrenador de forma inminente: quiere una reunión con Ancelotti en las próximas semanas

Brasil sigue buscando un sustituto para Tite. La 'Canarinha' se encuentra huérfana de entrenador desde que terminó el Mundial con la eliminación en los cuartos de final a manos de Croacia, y todavía no ha encontrado al técnico adecuado para tomar las riendas del equipo.

Eso sí, desde hace unas semanas se viene hablando de que la Federación Brasileña de Fútbol estaría abierta a contratar a un entrenador extranjero para comandar el nuevo proyecto. En esa lista de técnicos ya apareció además el nombre de Carlo Ancelotti, y ahora desde Brasil afirman que la Selección está dispuesta a dar un paso al frente y a ir en serio.

Así, el medio sudamericano UOL Esporte publicó recientemente una información en la que aseguraba que la CBF (Federación Brasileña de Fútbol) está planteándose seriamente concretar una reunión cara a cara con Carlo Ancelotti para exponerle las condiciones del nuevo proyecto. En Brasil, no obstante, son conocedores de la dificultad de que esta negociación salga adelante.

El propio entrenador italiano fue preguntado hace unos días acerca de este interés de la selección brasileña en hacerse con él, pero la respuesta pública del preparador blanco dio poco lugar a la esperanza. Ancelotti fue rotundo, es un hombre que tiene un gran respeto por el club blanco y no se le pasa por la cabeza abandonar el Santiago Bernabéu: "No sé lo que pasará en el futuro, vivo al día. Soy mayor y me siento bien en Madrid, todavía tenemos muchas metas por alcanzar".

Pero el técnico fue todavía un poco más allá y bajó los humos de la Federación Brasileña: "Hay tiempo para pensar en el futuro. Tengo un contrato que termina en 2024 y si el Real Madrid no me echa, yo no me muevo", argumentó de manera más que clara.

Ronaldo, clave

En Brasil saben que es muy complicado convencer a Carlo Ancelotti de que rompa su vinculación con el Real Madrid y pase a comandar el banquillo de la 'Canarinha'. Sin embargo, no tiran la toalla y el presidente de la Federación Brasileña de Fútbol se mostró convencido de que tienen que firmar a un gran entrenador para una selección de tanto calado como la sudamericana.

Carlo Ancelotti, en rueda de prensa durante la Supercopa de España EFE

Así lo manifestó Ednaldo Rodrigues, el presidente de la Federación: "Queremos un entrenador respetable, que brinde un nivel de juego acorde con los deportistas, que sea ofensivo. Daremos todo lo necesario para un excelente trabajo, y queremos un entrenador dedicado y comprometido", argumentó.

Además, Brasil tiene un arma secreta que espera poder jugar a su favor. Se trata de Ronaldo Nazario. El exdelantero del club blanco tiene contactos para encauzar la situación y algunas informaciones apuntan a que se ha puesto a disposición de la Federación Brasileña de Fútbol para, cuanto menos, que esas conversaciones se produzcan. La 'Canarinha' quiere que sean en las próximas semanas, aunque el Real Madrid tiene un complicado calendario por delante.

