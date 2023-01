Ancelotti: "No es el fin del Real Madrid, es el inicio de un ciclo"

Carlo Ancelotti tomó la palabra en la previa del Villarreal - Real Madrid de Copa del Rey. El técnico italiano habló en rueda de prensa y analizó el complicado momento que atraviesa el equipo blanco, que este jueves se juega el billete a cuartos de final en casa del Villarreal.

Tras perder la final de la Supercopa y con la derrota en La Cerámica en Liga aún reciente, Ancelotti mandó un mensaje de esperanza: "Vamos a salir de este momento". Además, reivindicó que el Real Madrid no llega al final de un ciclo sino más bien está en el inicio de uno nuevo.

En cuanto a protagonistas de la comparecencia, Ancelotti confirmó que Courtois y Benzema serán titulares en Copa y también contará con Vinicius Tobias, el brasileño del Castilla, dadas las bajas de Carvajal y Lucas Vázquez en el lateral derecho.

[Ancelotti tiene en La Fábrica a los fichajes de invierno: de Arribas a Vinícius Tobias]

Duelo contra el Villarreal

"Es una oportunidad para salir rápido de este momento. Estos momentos suelen pasar en las temporadas. El de mañana es un partido difícil, pero tenemos la motivación para salir pronto de este momento".

¿Una nueva era del Barça?

"No entro en esto. El Barcelona es un gran rival para nosotros. Lo ha sido en el pasado, lo es ahora y lo será en el futuro".

Courtois y Benzema, titulares

"Sí, van a jugar mañana".

'Valle' en enero

"Tener un nivel alto de condición es difícil, pero no contábamos con lesiones que han sido difíciles (Tchouameni, Alaba, Lucas...). Esto ha afectado más y no era previsible. Que no estuviéramos a tope ahora entra dentro de lo normal. Enero es complicado. Tenemos que aguantar estos partidos. Pensamos que mañana, todo el mundo da por muerto al Madrid, pero pensamos en salir. La temporada es muy largo. Debemos aguantar este periodo. Jugaremos contra equipos fuertes en buena dinámica. Nunca vamos a bajar los brazos. Saldremos de esto, no sé cuándo. Esperamos que sea mañana. Vamos a salir y no demasiado tarde. Competiremos hasta el final".

El ciclo del Madrid

"Hablo del momento del Real Madrid. Es un equipo joven. Camavinga, Vinicius, Rodrygo, Valverde, Militao, Tchouameni, los que vendrán en el futuro. Es el inicio de un ciclo en este club. Están llegando a final de carrera jugadores que han hecho una época muy importante. Más que el fin, pienso que está empezando. Es una transición tras una época fantástica. El día que paren Karim o Luka de jugar, hay otros que tomarán el mando. No es el fin, es el inicio de un ciclo".

Kroos y Modric

"Es distinto. Toni lo está haciendo muy bien, está en buena condición física. No ha ido al Mundial. Ha aportado al equipo. Luka es distinto, su condición no es óptima". Situación de Camavinga "Contra el Valencia no era un cambio técnico, lo estaba haciendo bien. Lo cambié para evitar jugar con 10. Contra el Barça lo pudo hacer mejor en defensa, pero quería a jugadores delante. Es verdad que le he quitado muchas veces en el descanso". Problemas en defensa "Nacho es un jugador muy fiable. La verdad que hemos sido muy optimistas en este tramo, hemos encajado seis goles. El penalti de Alaba y los otros cinco se podían evitar con más pesimismo. Hemos regalado cinco goles evitables". Carlo Ancelotti durante la Supercopa de España EFE Similitudes con 2015 "Son casualidades. En enero el año pasado también tuvimos un bajón. Salimos bien y lo haremos también esta temporada". Kroos de '5' "Estamos pensando en esto. Kroos puede ser más útil en la salida de balón y otros partidos puede ser más útil un pivote más defensivo. Camavinga puede ser una opción como pivote ahí". Pocos canteranos que juegan "Es difícil decirlo. El Madrid se cuida mucho de la cantera. Hay jugadores jóvenes que están progresando muy bien. Cada época tiene sus momentos. Creo que los jugadores de 2004 son muy buenos y pronto serán útiles para el primer equipo". Su papel "El papel, en momentos complicados, no es tan complicado. Hay que evaluar bien, siendo lo más objetivo posible y hacerlo todo lo más sencillo posible. Lo más fácil es defender bien en el fútbol". Vinicius Tobias "Vinicius Tobias está en la convocatoria. Carvajal y Lucas están de baja y Odriozola vuelve de lesión. Puede aportar mañana".

