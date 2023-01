El Real Madrid tiene 'un problema de base': Sergio Rodríguez y Williams-Goss, bajas para Chus Mateo

El Real Madrid pone a prueba su espectacular racha de juego y resultados este viernes en una nueva jornada de Euroliga. El conjunto blanco viajará a Grecia, concretamente a la ciudad de Atenas, para medirse a uno de los mejores equipos del Viejo Continente en lo que ya es uno de los grandes clásicos del baloncesto europeo.

Los de Chus Mateo se enfrentan a Olympiacos, segundo clasificado, y lo harán con un problema importante en la posición más importante, en la de base, un puesto en el que el Real Madrid no anda sobrado ni de efectivos ni de calidad. Tanto Sergio Rodríguez como Nigel Williams-Goss no viajan a Grecia por lesión. Un duro revés para los intereses del conjunto blanco.

Tanto el canario como el estadounidense han caído lesionados en un momento importante de la temporada, pero el punto de mira del Real Madrid está puesto un poco más adelante, concretamente en la Copa del Rey, la cual se disputará del 16 al 19 de febrero en Badalona.

Este será el primer gran punto de inflexión de la temporada para el Real Madrid, y para todos los clubes que participarán, en especial Barça y Baskonia. Por ello, Chus Mateo y todo el cuerpo médico de la primera plantilla no quieren correr riesgos y esperarán sin forzar a que tanto el 'Chacho' como Goss puedan recuperarse.

Williams Goss ejecuta un lanzamiento en el partido ante el Alba Berlín.

Con bajas a Grecia

En el caso del playmaker canario su lesión es fruto de un golpe. El base recibió un fuerte impacto en la rodilla y los galenos blancos han decidido darle descanso. No obstante, no preocupa su dolencia y se espera incluso que pueda estar este domingo en el duelo de Liga Endesa contra Río Breogán.

Por su parte, lo de Nigel Williams-Goss tampoco debería suponer un grave problema para Chus Mateo, ya que se encuentra atravesando una pequeña enfermedad y causa baja por estar inmerso en un proceso febril. En su caso, la recuperación es más difícil de determinar, pero igualmente será cuestión de días.

No se acaban ahí los problemas para el Real Madrid ya que tendrá que medirse a uno de los equipos candidatos a entrar en la próxima Final Four sin Alberto Abalde. El alero del Real Madrid tiene molestias en un tobillo y tampoco estará disponible para ese partido contra Olympiacos. La baja del gallego es sensible en estos momentos ya que es uno de los jugadores que mejor podría ejercer la labor de base al haber tantas ausencias.

Alberto Abalde durante un partido con el Real Madrid

Así pues, Chus Mateo tendrá que reinventarse para encontrar soluciones en el puesto de base. Ahora mismo, la primera plantilla se encuentra sin jugadores disponibles para dicha demarcación. Las de Sergio Rodríguez y Goss se unen a la baja ya conocida de Carlos Alocén. Por ello, se presenta una noche intensa en El Pireo para Sergio Llull, quien hará las veces de base principal y probablemente tendrá que jugar bastantes minutos.

Por su parte, el técnico madrileño tendrá que utilizar a jugadores con capacidad para aparecer en este puesto como Adam Hanga, lastrado este año por las lesiones, o Fabien Causeur, quien también tiene un gran manejo de balón y quien es un recurso habitual en la defensa de bases habilidosos. El Real Madrid pone a prueba su racha triunfal de cinco victorias consecutivas entre Liga y Euroliga con un aluvión de bajas en el día en el que se jugará el liderato en Europa.

