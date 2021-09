Carlos Sainz destroza su Ferrari tras un duro accidente en los libres del GP de Holanda

Carlos Sainz tuvo que retirarse de los entrenamientos libres 3 tras un duro golpe contra el muro del Gran Premio de Holanda. El piloto madrileño perdió el control entre la curva 2 y 3 del circuito y se fue contra las protecciones. Aunque no sufrió ningún daño físico, su monoplaza corrió peor suerte y sufrió varios desperfectos en la parte trasera con el peligro de la caja de cambios.

La zona del circuito no era ni peligrosa ni complicada. Esa fue la gran sorpresa tanto del piloto como de su equipo, que no entendían que pudo suceder para perder el control en esa curva. Sin embargo, Carlos Sainz cometió algún error de conducción y su Ferrari se fue contra las protecciones. El golpe en la zona trasera tuvo consecuencias también en el lateral izquierdo y con el miedo de que la caja de cambios se viera afectada por el impacto.

"Sí, estoy bien. No sé lo que ha pasado", tranquilizó Carlos Sainz a su escudería al poco del accidente. Marc Gené, de Ferrari, detalló las sensaciones del equipo tras el incidente en el circuito. "Ha sido un lance. Lo importante es poder repararlo. El impacto no parece muy fuerte, pero hasta que no desmontemos no sabemos. En tiempo habría tiempo de cambiar la caja de cambios, pero supondría cinco puestos en parrilla", aseguró en Dazn.

¡Carlos Sainz, directo contra el muro en la curva 3! 😨 ¡Su Ferrari ha acabado muuuuy tocado!



Así llegó la primera bandera roja del sábado en Zandvoort #DutchDAZNF1 🇳🇱 pic.twitter.com/iPWUu6JWmi September 4, 2021

El impacto lateral en el coche de Carlos Sainz 😯#DutchDAZNF1 🇳🇱 pic.twitter.com/OzpFQRj7Qf — DAZN España (@DAZN_ES) September 4, 2021

"Confiemos en que no sea necesario. Es una curva donde ni él se explicaba el incidente. A veces pierdes el control en zonas imprevistas sin escapatoria. Esta pista es un poco estilo Jarama, pero aquí los errores se pagan", concluyó un Marc Gené que restó algo de preocupación por el estado del coche.

Sainz, de la ilusión al golpe

Las sensaciones del español eran muy buenas antes de los libres. "Ha sido una jornada positiva, nos hemos sentido cómodos desde el inicio. Es un circuito muy especial y diferente a lo que estamos acostumbrados. Vamos a seguir recortando distancias", espetó un Carlos Sainz claramente optimista tras la jornada del viernes en el Gran Premio de Holanda. "Circuito muy divertido que permite buscar trazadas distintas en los peraltes! El coche va bien, pero aún hay margen de mejora y otros equipos se han visto perjudicados por las banderas", amplió en sus redes sociales.

Una positividad que se ha visto ligeramente afectada por este accidente. Por el momento, el sábado no ha ido de la mejor manera para un Carlos Sainz que no se explicó lo sucedido. Toda la suerte está echada a un domingo donde el madrileño espera poder seguir alargando su estado de gracia. Según apuntó él mismo, está "en el mejor momento" de su carrera como piloto.

